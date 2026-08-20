Uomo rinvenuto morto sotto un viadotto dell’A29, viveva a Marsala. Indaga la stradale

Nel pomeriggio del 3 agosto scorso, personale della Polizia Stradale del Distaccamento di Castelvetrano, nell’ambito del servizio ordinario di controllo dell’Autostrada A29 dir, individuava una autovettura Peugeot 206 di colore Rosso ferma sul margine destro della carreggiata, in direzione Trapani, all’altezza del km 20+100, sul viadotto “Binuara”, poco prima dello svincolo di Fulgatore. Il veicolo presentava danni lungo la fiancata sinistra e all’interno non era presente il conducente. Dalla verifica dell’area circostante, veniva rinvenuto il corpo di una persona deceduta, verosimilmente, a seguito di precipitazione dal viadotto, in corrispondenza del punto in cui era stato trovato il veicolo. La persona veniva identificata per Enzo Veltri Barraco Alestra, di 50 anni.

Dai primi accertamenti è emerso che i danni riportati dal veicolo sono riconducibili ad un urto avvenuto sul posto con altra autovettura. Le indagini in corso, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Trapani e condotte dalla Sezione Polizia Stradale di Trapani, sono attualmente volte all’identificazione del veicolo responsabile. Le attività si stanno concentrando sulle tracce rinvenute sul mezzo in uso alla persona deceduta e riconducibili all’autovettura che si è allontanata dopo l’urto, nonché sulle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza, al fine di verificare la correlazione tra l’evento sinistro e il decesso del Veltri. L’uomo era originario di Marsala e si trovava in città con i genitori. Lavorava per una società di energie rinnovabili ed è cresciuto a Milano.

I funerali si sono svolti dopo che il corpo è stato consegnato ai familiari, in seguito all’autopsia. Enzo Veltri lascia due figli.