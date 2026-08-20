San Giuliano, muore in acqua una turista ucraina

Tragedia nel pomeriggio sulla spiaggia di San Giuliano, dove una turista ucraina di 68 anni è morta dopo essersi sentita male mentre faceva il bagno.

La donna era entrata in acqua per un bagno pomeridiano nel tratto di mare antistante la spiaggia, in quel momento particolarmente affollata. Improvvisamente ha accusato un malore e ha perso conoscenza.

A notare quanto stava accadendo è stato uno dei numerosi bagnanti presenti che, senza esitazione, si è tuffato in acqua per raggiungerla e riportarla a riva. Immediatamente sono scattati i soccorsi e la richiesta di intervento al 118.

Nonostante i tentativi di rianimazione, per la 68enne non c’è stato nulla da fare. Quando i sanitari sono arrivati sul posto, la donna era già deceduta.

La tragedia ha suscitato grande sgomento tra i bagnanti presenti, che hanno assistito alle drammatiche operazioni di soccorso. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato per gli accertamenti e i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Saranno gli ulteriori accertamenti a chiarire le cause del decesso.