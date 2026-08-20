Salemi, 4 australiani lasciano tutto e volano in Sicilia il racconto della casa a 1 euro

Non è un sogno ma una solida realtà. il fenomeno delle case a 1 euro che dalla Sicilia si è diffuso a macchia d’olio in altre regioni italiane interessate dagli stessi problemi tra cui uno principale: il progressivo spopolamento. Spesso sono case diroccate e abbandonate in luoghi bellissimi immersi nel verde e pieni di storia che adesso rivivono.

Questa è anche la storia di quattro ragazzi “fuggiti” dall’Australia e arrivati proprio a Salemi. Nel loro Paese, dicono, ormai comprare una casa è diventato un sogno irrealizzabile. Hanno così deciso di vendere tutto, lasciare il lavoro e trasferirsi in Italia per inseguire un progetto tanto ambizioso quanto affascinante: acquistare una casa ad un euro e ristrutturarla.

La loro avventura, raccontata sui social, sta attirando l’attenzione di migliaia di persone interessate alle opportunità offerte dai piccoli borghi italiani. Riley, Jack, Ricky e Miles sono i protagonisti di “The One Euro Dream“, un progetto che documenta il loro tentativo di dare forma e vita ai loro desideri. Mentre ristrutturano la casa che hanno scelto dopo un lungo peregrinare per lo Stivale si divertono e documentano tutto sulla loro pagina Instagram che al momento ha superato i 500mila follower.

Tra un lavoro da falegname qua e uno da muratore là, tra un gelato e un cremino di caffè e una gita al mare, i quattro ragazzi si stanno impegnando a far rivivere la casa che hanno scelto dopo essersi innamorati di Salemi.