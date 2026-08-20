Marsala, strada non asfaltata e auto danneggiata: “Chi tutela la nostra sicurezza?”

Un incidente si è verificato lungo la strada dei lidi di Marsala questo pomeriggio. Un’auto, con a bordo una famiglia, padre, madre e due bambini, mentre transitava si è imbattuta nel bordo della carreggiata completamente privo di asfalto. Proprio in questo punto due delle gomme si sono bucate e anche i cerchi si sono danneggiati. Siamo nella strada verso il Lido Signorino, 100 metri prima del Baglio Angileri, dove si trova una nota azienda ittica. Un manto rovinato che è pericoloso per pedoni, auto e soprattutto mezzi a due ruote. “Quello che mi fa più rabbia – ci dice il proprietario della vettura amareggiato – è che chiamando la Polizia Municipale come qualsiasi civile cittadino, al fine di segnalare la problematica, i Vigili mi rispondono che il danno è prevedibile, perchè avrei dovuto prestare attenzione. Mai avrei pensato ad un danno simile, come si fa a prevederlo? E poi, mi chiedo: se c’è un danno al manto stradale e questo mette a rischio la sicurezza dei cittadini, non dovrebbero essere le Istituzioni a porvi rimedio?”.