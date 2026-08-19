Alcamo: cade una parte del soffitto dell’Ipab “Mangione”. Sfollati 23 anziani ospiti

Momenti di paura all’IPAB “Casa di Ospitalità A. Mangione” di Alcamo, dove la caduta di alcuni laterizi dal soffitto del salone al piano terra ha fatto scattare un’immediata emergenza strutturale. Si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei tecnici degli enti competenti.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco dopo un sopralluogo hanno provveduto alla messa in sicurezza di un solaio della struttura. Al termine delle verifiche è stata disposta la diffida allo sfollamento della struttura, con la conseguenza che i 23 anziani ospiti dovranno essere trasferiti.

Dove andranno adesso gli anziani che erano ospitati pressi l’IPAB?

È iniziata una corsa contro il tempo per trovare una soluzione per garantire agli anziani continuità nell’assistenza. Sono stati coinvolti i Comuni convenzionati, mentre personale dell’IPAB, tecnici del Comune di Alcamo e Diocesi di Trapani stanno lavorando per individuare una sistemazione temporanea che possa accogliere gli ospiti.

Don Enzo Santoro arciprete della chiesa madre di Alcamo…

Sulla vicenda è intervenuto anche don Enzo Santoro, arciprete della Chiesa Madre di Alcamo, che ha sottolineato la delicatezza del momento: «Queste sono ore decisive nelle quali si faranno scelte che devono tenere conto della sofferenza di queste persone e dell’aspetto umanitario, che purtroppo spesso si scontrano con i tempi rigidi della burocrazia».

In un messaggio firmato dal commissario Rosario Candela, dalle Suore e dagli operatori dell’IPAB, emerge tutta la difficoltà di dover interrompere, seppur temporaneamente, la permanenza degli anziani nella struttura.

«Mantenere la sicurezza dei nostri anziani è stato un atto dovuto, ma separarsi da voi è come veder sgretolare una grande famiglia», si legge nel messaggio, nel quale viene ribadito che il trasferimento è necessario per tutelare la vita e l’incolumità degli ospiti-

La direzione dell’IPAB auspica che l’emergenza possa essere risolta nel più breve tempo possibile. L’obiettivo dichiarato è infatti quello di consentire agli anziani di rientrare nella loro struttura dopo gli interventi necessari, in un ambiente rinnovato, sicuro e accogliente.