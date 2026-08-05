37 anni fa l’assassinio di Nino Agostino e la moglie Ida Castelluccio, Schifani “Il loro ricordo resta vivo nella memoria della Sicilia”

PALERMO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ricorda l’agente della Polizia di Stato Antonino Agostino e la moglie Ida Castelluccio, nel giorno del 37esimo anniversario della loro vile uccisione. Alla presenza di Autorità civili e militari e dei parenti delle vittime, alle ore 9, presso la stele commemorativa, sul lungomare “Cristoforo Colombo” di Carini, il Questore di Palermo deporrà una Corona d’alloro a nome del Capo della Polizia. A seguire, verrà celebrata una messa presso la Cappella della Caserma “Pietro Lungaro”, officiata dal Cappellano della Polizia di Stato, Don Massimiliano Purpura. Agostino e la moglie Ida, che era incinta di una bambina successivamente riconosciuta anche lei come vittima di mafia, vennero assassinati davanti al cancello della casa di famiglia.

“Oggi ricorre il 37^ anniversario dell’uccisione dell’agente Nino Agostino e della moglie Ida Castelluccio. A 37 anni da quel tragico 5 agosto 1989, il loro ricordo resta vivo nella memoria della Sicilia. Ricordare Agostino e Castelluccio significa rinnovare l’impegno delle istituzioni per la verità, la giustizia e la legalità. La Regione Siciliana è vicina alle loro famiglie e a quanti, in questi anni, hanno continuato a chiedere piena verità su quella tragica vicenda”. Così sui social il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

– foto di repertorio IPA Agency –

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