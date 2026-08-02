Messina, si scava ancora tra le macerie della palazzina crollata. Vvf “Oggi speriamo di raggiungere i dispersi”

MESSINA (ITALPRESS) – I Vigili del Fuoco confidano di poter raggiungere in tempi brevi le persone ancora disperse sotto le macerie della palazzina crollata nel quartiere Pistunina, a Messina. “Contiamo di ritrovarle nella giornata di oggi, perché ci stiamo avvicinando sempre di più e ci sono sempre più indizi che confermano la bontà della strategia adottata”, ha dichiarato il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Michele Burgio.

Le ricerche proseguono su due distinti fronti di scavo che avanzano l’uno verso l’altro. “Abbiamo elementi che ci stanno sostenendo nei punti individuati per la ricerca. Man mano che il campo d’azione si restringe aumentano le probabilità di ritrovare i dispersi”, ha spiegato Burgio, confermando che le operazioni proseguono senza sosta con l’obiettivo di raggiungere quanto prima le persone ancora intrappolate sotto le macerie.

– Foto di repertorio xr6/Italpress –

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