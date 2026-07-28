Europei di canottaggio a Varese, ventidue barche azzurre in gara da venerdì

VARESE (ITALPRESS) – Conto alla rovescia per i Campionati Europei Assoluti di Canottaggio, in programma a Varese da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto. La rassegna continentale porterà sul campo di regata della Schiranna 450 atleti in rappresentanza di 31 nazioni. L’evento è stato presentato questa mattina proprio alla Schiranna alla presenza del presidente della Federazione Italiana Canottaggio Rossano Galtarossa, del sottosegretario di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani Federica Picchi, del presidente del Comitato Organizzatore dei Grandi Eventi sul lago di Varese Davide Galimberti e del presidente della Provincia Marco Magrini. L’Italia, con 22 equipaggi iscritti e 50 atleti, è la nazione più numerosa degli Europei davanti a Germania (21), Romania (15) e Ucraina (14). La Nazionale del DT Antonio Colamonici è reduce dalle cinque medaglie (tre ori e due bronzi) vinte a Plovdiv (Bulgaria) in Coppa del Mondo, con il primo successo in assoluto del doppio femminile (Clara Guerra, Alice Gnatta), e dalla doppia, storica, vittoria alla Henley Royal Regatta, con la prima affermazione di una barca femminile (il due senza di Laura Meriano e Alice Codato) in 187 anni di storia. A Varese, oltre che sulle riconfermate barche femminili, i fari saranno puntati sul quattro di coppia maschile: i finanzieri campioni mondiali e vicecampioni olimpici Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili, oro in Coppa del Mondo in Bulgaria, vogliono dare continuità, regalare una soddisfazione importante a tutto il pubblico italiano e lanciare un segnale agli avversari anche in direzione dei Mondiali di Amsterdam (24-30 agosto). Dopo l’esordio vincente al Memorial d’Aloja e il terzo posto a Plovdiv, nuova tappa per il percorso del due senza maschile di Matteo Lodo (due volte bronzo olimpico) e Giovanni Codato. Il riconfermato quattro senza femminile di Angelica Merlini, Elisa Mondelli, Silvia Terrazzi e Giorgia Pelacchi, reduce dal podio in Coppa del Mondo, vuole ben figurare così come il singolista Gabriel Soares e il doppio maschile di Niels Torre e Marco Selva. A Varese l’Italia presenta tre ammiraglie: le acque della Schiranna saranno solcate dall’otto maschile (vincitore dell’ultima prova di Coppa del Mondo), femminile e misto. Attenzione anche al settore Pararowing, con la prima rassegna continentale affrontata da Giacomo Perini nel singolo PR1 dopo la restituzione del bronzo conquistato a Parigi 2024 e un agguerrito quattro con. Presentando l’evento, il Presidente della Federazione Italiana Canottaggio, Rossano Galtarossa, ha evidenziato il prestigio dell’appuntamento e il livello organizzativo raggiunto: “Il bacino della Schiranna si conferma, ancora una volta, una delle realtà più apprezzate del nostro sport a livello internazionale e la nostra Federazione è felice di poter essere parte di un Comitato Organizzatore affiatato e attento a ogni singolo dettaglio di ogni evento organizzato qui dal 2012 in avanti. Il mio più sincero ringraziamento va alle istituzioni per il grande supporto e ai volontari per il loro entusiasmante impegno. Manifestazioni come gli Europei rendono possibile un eccezionale ritorno d’immagine per la nostra Nazionale e tutto il canottaggio europeo. Da venerdì a domenica assisteremo a regate di grande valore dove i nostri equipaggi azzurri daranno il massimo per entusiasmare il pubblico di Varese”.

L’emozione di gareggiare davanti al pubblico di casa è stata infine raccontata dagli azzurri Alice Codato e Giovanni Codato. “Sarà speciale sentire il tifo di casa su un lago dove ho conquistato tante medaglie. Cercheremo di disputare la miglior gara possibile”, ha dichiarato Alice Codato. “Mi piace moltissimo la conformazione del lago. Vedere le montagne all’orizzonte trasmette serenità”, ha aggiunto Giovanni Codato.

L’importanza della Schiranna quale sede internazionale è stata esaltata dalle istituzioni. Il Sottosegretario di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi, ha sottolineato come il campo di regata rappresenti il risultato di una strategia di lungo periodo: “Il weekend appena concluso ha regalato grandi soddisfazioni al canottaggio lombardo, protagonista con la maglia azzurra nelle due principali rassegne internazionali giovanili della stagione. Dai Mondiali Under 23 di Duisburg alla Coupe de la Jeunesse di Lucerna, gli atleti delle società della nostra regione hanno raccolto complessivamente dieci medaglie, confermando ancora una volta la solidità del movimento lombardo. Ora lo sguardo è rivolto agli Europei di Canottaggio 2026, che si terranno sul Lago di Varese: un’occasione strategica per rafforzare il ruolo della Lombardia come polo sportivo di riferimento anche per le discipline remiere”. Un percorso di crescita riconosciuto anche dal Presidente del Comitato Organizzatore dei Grandi Eventi sul Lago di Varese, Davide Galimberti, che ha ripercorso l’evoluzione della manifestazione negli ultimi anni: “Fa piacere vedere riconosciuto il lavoro del nostro comitato, diventato un punto di riferimento internazionale per l’organizzazione di eventi di canottaggio”.

– foto ufficio stampa Federcanottaggio –

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