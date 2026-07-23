Marsala: il significato dietro l’inquietante scritta “a ferro e fuoco…”

Da giorni è spuntata una scritta in una via del centro storico di Marsala, dal significato criptico. Sembrerebbe inneggiare ad una guerriglia urbana. La scritta, che ha destato la curiosità dei passanti ma anche le preoccupazioni di tanti, recita: “A ferro e fuoco il centro storico” con l’aggiunta di un numero: trentaquattro (34). Una frase che può avere molteplici significati ma che solo l’autore con la bombolette spray potrà svelare.

L’espressione “mettere a ferro e fuoco” naturalmente significa devastare, distruggere e saccheggiare completamente con le armi, da qui il “ferro” e le fiamme, ovvero il “fuoco”. Abbinata al centro storico, potrebbe far pensare a saccheggi o atti vandalici e sappiamo bene quanto Marsala ed altri comuni trapanesi – e d’Italia – siano afflitti da scarsa sicurezza nella vita cittadina. E questo è l’aspetto più inquietante. Il numero 34 potrebbe fare riferimento al Canto 34 dell’Inferno di Dante, che fa riferimento ai traditori e che finisce con la celebre frase “… e quindi uscimmo a riveder le stelle”. Ma “Historica 34 – Il Ferro e il Fuoco: Borghesia e Nobiltà” è anche un volume a fumetti edito Mondadori che racconta le vicissitudini ambientate nella provincia francese di un gruppo di personaggi nelle cui vicende si può ravvisare una metafora dei mutamenti rivoluzionari della società dell’800 sospesa tra strascichi di un mondo nobiliare in declino e la rampante intraprendenza delle future nuove classi egemoni.

Insomma, da qualsiasi parte la si guardi, è una scritta da monitorare…