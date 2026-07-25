Note sotto le stelle e vini di Feudo Stagnone: viaggio sensoriale alle saline SEI

Il fascino delle stelle incontra la musica jazz nella terza edizione de “Il suono delle stelle”, la rassegna organizzata dall’Associazione culturale KirArt, presieduta dall’avvocata trapanese Mariella Bonfiglio. Tre appuntamenti impreziositi da sinergie internazionali e dal patrocinio di AirGest, la società che gestisce l’Aeroporto civile “Vincenzo Florio” di Trapani-Birgi. La terza edizione propone un percorso sensoriale – accompagnato dai vini di Feudo Stagnone – che alterna momenti di virtuosismo musicale a riflessioni sul legame tra uomo e ambiente. Un messaggio ecologico e culturale condiviso anche con SEI – Saline Ettore e Infersa, realtà con cui KirArt dialoga da anni sul territorio di Marsala. Al centro della programmazione c’è il legame transmediterraneo, rafforzato dalla collaborazione con l’Ambasciata di Spagna e con AirGest, partner istituzionale e strumento di dialogo culturale e di promozione turistica. Il debutto è in programma il 5 agosto, alle ore 21, nel suggestivo scenario dell’Isola Lunga dello Stagnone di Marsala. La serata inaugurale ospiterà la prima esibizione del corpo di ballo Algeciras, protagonista dello spettacolo “Fiesta Flamenca”, con le interpretazioni di Pasquale Ruocco Panico, Anna Rita Rosarillo e Paolo Monaldi.

“Portare il Flamenco nello scenario delle Saline dello Stagnone non è solo una scelta artistica, ma un potente atto simbolico – spiega Mariella Bonfiglio –. Vogliamo ricreare un dialogo culturale tra due sponde del Mediterraneo attraverso il loro comune denominatore: il sale. Il legame tra le saline spagnole e quelle siciliane ha una rilevanza storica, architettonica e commerciale, che rimanda al periodo della dominazione aragonese e spagnola sull’isola”. Il secondo appuntamento è fissato per il 10 agosto, alle ore 21.30, nella notte di San Lorenzo. Le storiche saline accoglieranno il jazz d’autore del maestro romano Riccardo Biseo al pianoforte, accompagnato dalla sezione ritmica siciliana composta da Giuseppe Pipitone al contrabbasso e Giuseppe Nuccio alla batteria. La rassegna si concluderà il 15 agosto, alle ore 21, con il concerto “You fascinate me so”. La voce di Ginevra Stracci QT incontrerà le sonorità di Carla Restivo al sax, Stefano India al basso e Valerio Daino al piano elettrico, in un intreccio musicale immerso nella bellezza delle Saline. A rendere ancora più piacevoli le tre serate sarà Feudo Stagnone, che offrirà al pubblico il proprio vino, accompagnando gli appuntamenti musicali e culturali con una degustazione nel suggestivo scenario dello Stagnone. Le serate sono organizzate con il contributo di Feudo Stagnone e BCC Banca Don Rizzo. Parte del ricavato sarà devoluta alla ricerca sul colangiocarcinoma.