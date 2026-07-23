Tennis, Palermo Ladies Open: Ruggeri vola ai quarti, ritiro per Urgesi

PALERMO (ITALPRESS) – Jennifer Ruggeri si è fatta un regalo di compleanno anticipato al Country Time Club. La tennista di Porto Potenza, che domani compirà 23 anni, ha conquistato l’accesso ai quarti di finale dei “Palermo Ladies Open” superando la serba Lola Radivojevic, testa di serie numero 5, con il punteggio di 7-5 4-6 6-4 al termine di una battaglia di 2 ore e 27 minuti.

Per Ruggeri si tratta della seconda volta ai quarti di finale di un torneo Wta 125, a tre anni di distanza dal traguardo raggiunto all’Open delle Puglie 2023. Un risultato che conferma l’ottimo momento di forma dell’azzurra, reduce dal successo conquistato lo scorso maggio nel W75 di Zaragoza e capace di vincere 10 delle ultime 14 partite disputate.

Nei quarti di finale affronterà la vincente del match tra la britannica Francesca Jones, prima testa di serie del tabellone, e la rumena Miriam Bulgaru, in programma giovedì. “Avevo affrontato Radivojevic tre anni fa e avevo vinto soltanto un game – ha raccontato Ruggeri – Questa volta, però, ho preparato bene la partita. L’obiettivo era farmi un regalo di compleanno in anticipo e ci sono riuscita”. La marchigiana ha poi evidenziato i progressi compiuti negli ultimi anni, soprattutto sotto il profilo mentale.

“Sto lavorando tanto su me stessa, sia dal punto di vista personale sia sulla mia identità. Ho dedicato molto tempo anche all’aspetto mentale, perché questo sport è soprattutto una questione di testa: più si alza il livello, più sono i dettagli a fare la differenza. Penso di avere ancora ampi margini di miglioramento”.

Virtualmente numero 210 del ranking mondiale, Ruggeri guarda alle qualificazioni degli US Open: “Stavo seguendo con attenzione la classifica e sentivo un po’ di tensione, perché basta una partita per cambiare tutto. Non sono riuscita a disputare le qualificazioni del Roland Garros e di Wimbledon, probabilmente perché mi sono messa troppa pressione. Stavolta spero di entrare: le probabilità sono molto alte”.

Non è invece riuscita a scendere in campo Federica Urgesi. La 21enne di Fano è stata costretta a dare forfait poche ore prima della sfida contro Clara Burel a causa di un problema di stomaco. Lo stesso inconveniente l’ha obbligata a rinunciare anche al torneo di doppio, nel quale avrebbe dovuto fare coppia con Noemi Basiletti contro la giapponese Mana Ayukawa e la cipriota Raluka Serban.

Continua la corsa di Fiona Ferro. La francese, campionessa al Country Time Club nel 2020 e testa di serie numero 7, ha superato Erika Andreeva, n. 215 WTA, con il punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e 44 minuti. Una prestazione solida e convincente per Ferro, che raggiunge per la terza volta nel 2026 i quarti di finale di un torneo WTA 125. “Sono contenta di essere tornata a Palermo – ha detto la tennista transalpina – Mi piacerebbe vincere qui per la seconda volta, ma voglio concentrarmi solo sulla prossima partita“. Ad attenderla ci sarà la vincente della sfida tra Mina Hodzic e Noemi Basiletti, match che giovedì aprirà il programma sul Centrale alle ore 17.

Si interrompe invece il cammino della testa di serie numero 6, Ekaterina Gorgodze. La georgiana, n. 181 del ranking mondiale, è stata sconfitta dalla marocchina Yasmine Kabbaj con lo score di 7-5 6-2 in un’ora e 43 minuti. Per la 22enne continua così un eccellente periodo di forma: da maggio ha infatti raggiunto i quarti di finale in quattro tornei, tra cui il WTA 250 di Rabat. Ai quarti affronterà la vincente del derby italiano tra Dalila Spiteri e Lucia Bronzetti.

Esordio vincente nel torneo di doppio per Anastasia Abbagnato e Miriana Tona. La coppia siciliana ha superato le teste di serie numero 3, la rumena Oana Gavrila e la britannica Emily Webley-Smith, con il punteggio di 6-2 6-4 in poco più di un’ora. Per la palermitana e la taorminese si tratta della prima vittoria in carriera in un WTA 125. Ai quarti affronteranno la coppia McAdoo/Nagy.

IL PROGRAMMA DI GIOVEDÌ – Giovedì si completerà il programma degli ottavi di finale della 37ª edizione dei Palermo Ladies Open. Ad aprire la giornata sul Centrale, alle ore 17, sarà la sfida tra Noemi Basiletti e la tedesca Mina Hodzic, n. 320 WTA. A seguire, la testa di serie numero 1 Francesca Jones affronterà la rumena Miriam Bulgaru, n. 246 del ranking mondiale. Chiuderà il programma sul campo principale il derby azzurro tra Dalila Spiteri e Lucia Bronzetti, testa di serie numero 2. Sul Campo 6, oltre all’incontro tra Ibragimova e Rame, spazio anche al doppio con Abbagnato/Tona contro McAdoo/Nagy e la sfida tra Ciric-Baric/Moratelli, teste di serie numero 2, e Hennemann/Toth.

GLI EVENTI DI GIOVEDÌ – La giornata sarà dedicata alle eccellenze vitivinicole siciliane. A partire dalle 19.30, il Country Time Club ospiterà WineSicily x Palermo Ladies Open, un format che unisce sport, territorio, networking e valorizzazione delle produzioni vitivinicole dell’Isola.

Alle ore 18, presso la Class Country, si terrà l’incontro promosso dalla BCC G. Toniolo e San Michele di San Cataldo dal titolo “Coltivare l’autenticità: il credito cooperativo a sostegno dello sviluppo vitivinicolo territoriale”. L’iniziativa riunirà rappresentanti del mondo bancario, produttivo e associativo per approfondire le prospettive di crescita della filiera vitivinicola siciliana e il contributo che il credito cooperativo può offrire a uno dei comparti più rappresentativi dell’economia regionale.

Ad aprire i lavori saranno Salvatore Saporito, presidente della BCC Toniolo e San Michele di San Cataldo, con un intervento dedicato alla storia, alla crescita e agli elementi distintivi della banca, e il direttore generale Nicola Culicchia. Seguirà una tavola di testimonianze con la partecipazione di Santi Planeta (Cantine Planeta), Costanza Chirivino, presidente del Consorzio DOC Monreale, Flora Mondello, presidente dell’associazione Le Donne del Vino Sicilia, Enrica Spadafora, consigliera di Assovini Sicilia, e Mario Di Lorenzo, delegato dell’A.R.C.A. – Associazione Regionale Catarratto Autentico.

-Foto ufficio stampa Ladies Open Palermo-

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