Trapani, un operaio di 50 anni è rimasto ferito da una scarica elettrica mentre lavorava in un cantiere

TRAPANI (ITALPRESS) – Un operaio di 50 anni è rimasto ferito questa mattina dopo essere stato colpito da una scarica elettrica mentre lavorava in un cantiere a Trapani, dove sono in corso interventi di riqualificazione urbana. Il lavoratore ha riportato lesioni a una mano.

Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato all’ospedale Sant’Antonio Abate per accertamenti. Le sue condizioni non sono gravi e non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118. Presenti anche i tecnici dello Spresal dell’Asp di Trapani, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare il rispetto della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sull’episodio sono intervenuti il segretario generale della Uil Trapani, Tommaso Macaddino, e il segretario della Feneal Uil Trapani, Giuseppe Tumbarello. “Non possiamo limitarci a esprimere solidarietà dopo l’ennesimo infortunio sul lavoro. Ogni lavoratore che rimane ferito rappresenta una sconfitta per l’intero sistema”, affermano i due sindacalisti, ribadendo che “la sicurezza non può essere considerata un costo, ma un diritto“.

Macaddino e Tumbarello richiamano inoltre l’attenzione sui rischi legati alle alte temperature nei cantieri, chiedendo il pieno rispetto delle misure di tutela previste per i lavoratori.

-Foto di repertorio IPA Agency-

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