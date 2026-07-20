Castelvetrano piange il Comandante Alfa, lottava contro l’antiterrorismo

Castelvetrano rende omaggio a uno dei suoi figli più illustri. La città è infatti in lutto per la scomparsa del Comandante Alfa, storico luogotenente dell’Arma dei Carabinieri e tra i fondatori del Gruppo di Intervento Speciale (GIS), il reparto d’élite nato nel 1978 e specializzato nelle operazioni antiterrorismo, nella lotta alla criminalità organizzata e negli interventi ad altissimo rischio. Aveva 75 anni. Nel corso di una carriera lunga oltre quarant’anni, il Comandante Alfa – che ha sempre mantenuto riservata la propria identità, rendendo noto soltanto il nome Antonio – ha partecipato ad alcune delle più importanti missioni di sicurezza del Paese, distinguendosi per coraggio, professionalità e assoluto senso dello Stato. Negli ultimi anni aveva scelto di raccontare la propria esperienza attraverso libri e incontri pubblici, rivolgendosi soprattutto ai giovani per diffondere i valori della legalità e del servizio alle istituzioni.

A nome della comunità è intervenuto il sindaco di Castelvetrano, Giovanni Lentini, che ha espresso profondo cordoglio per la perdita del concittadino. Il primo cittadino ha ricordato come il Comandante Alfa abbia dedicato l’intera esistenza al servizio dello Stato, affrontando con riservatezza e straordinario senso del dovere alcune delle più delicate operazioni contro il terrorismo e la criminalità organizzata. Lentini ha inoltre sottolineato il forte legame che il militare ha sempre conservato con la sua città natale. Pur vivendo lontano da Castelvetrano, infatti, non aveva mai reciso il rapporto con la comunità, sostenendo anche iniziative di solidarietà, tra cui quelle a favore dell’ospedale cittadino, e continuando a testimoniare con il proprio esempio l’importanza della legalità. A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza, il sindaco ha infine rivolto le più sentite condoglianze ai familiari, all’Arma dei Carabinieri e a quanti gli hanno voluto bene, ricordando il Comandante Alfa come un castelvetranese che ha saputo onorare la divisa e servire il Paese con dedizione fino all’ultimo giorno della sua vita.