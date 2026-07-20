Salaparuta in lutto: addio a Marco Fazzino, aveva 39 anni ￼

La comunità di Salaparuta è stata colpita da un grave lutto per la scomparsa di Marco Fazzino, venuto a mancare oggi all’età di 39 anni. Una notizia che ha suscitato profonda commozione nel paese, dove Marco era conosciuto e stimato da molti. Anche l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Michele Saitta, ha espresso il proprio cordoglio con un messaggio di vicinanza alla famiglia. “L’Amministrazione Comunale di Salaparuta, unitamente al Sindaco Michele Saitta, partecipa con profondo cordoglio alla scomparsa del giovane Marco Fazzino”, si legge nella nota diffusa dal Comune.

Nel ricordo dell’Amministrazione, Marco viene descritto come una persona benvoluta da tutta la comunità, un amico di tutti, capace di lasciare un segno nel cuore di chiunque lo abbia conosciuto. La sua scomparsa lascia un profondo senso di vuoto tra familiari, amici e concittadini che oggi ne piangono la perdita. Il sindaco e l’intera Amministrazione comunale hanno rivolto un pensiero di affetto ai familiari, condividendone il dolore e assicurando la propria vicinanza in questo momento di grande sofferenza. Un ultimo saluto accompagna il ricordo di Marco Fazzino, la cui prematura scomparsa lascia un segno indelebile nella comunità salitina: “Riposa in pace, Marco”.