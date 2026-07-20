Pantelleria riscopre la storia: visite guidate alle Caserme di Bukkuram

Domenica 26 luglio Pantelleria aprirà le porte di uno dei suoi luoghi più affascinanti e meno conosciuti. A partire dalle 9.30, in via San Michele a Bukkuram, si terrà “Passeggiate Narrate – Pantelleria: le Caserme di Bukkuram”, iniziativa culturale promossa dall’Università Popolare di Pantelleria (UNIPANT) in collaborazione con l’Associazione Barbacane ODV e con il patrocinio del Parco Nazionale Isola di Pantelleria. L’evento accompagnerà i partecipanti alla scoperta delle antiche strutture militari e delle suggestive gallerie sotterranee del sito, recentemente restaurato e inaugurato grazie al lavoro dell’Associazione Barbacane e alla consulenza di Carmine Acierno. Un percorso che intreccia storia, paesaggio e memoria, valorizzando un patrimonio poco conosciuto dell’isola. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria e una donazione libera destinata a sostenere le attività delle associazioni organizzatrici e il progetto della futura Biblioteca Integrata Polifunzionale (BIP). Per motivi di sicurezza l’iniziativa è riservata a un massimo di 50 partecipanti.

“Con questa nuova Passeggiata Narrata vogliamo restituire alla comunità e ai visitatori un frammento straordinario della storia di Pantelleria, trasformando la memoria del passato in un motore per il futuro culturale dell’isola”, afferma la presidente di UNIPANT, Francesca Marrucci, sottolineando il successo riscosso dalle precedenti edizioni. Per Carmine Acierno, presidente dell’Associazione Barbacane, il recupero delle Caserme di Bukkuram e del bunker di Scauri rappresenta un importante passo avanti nella valorizzazione dei luoghi storici e militari dell’isola: “Grazie ai nostri volontari e alla collaborazione con le altre associazioni questi siti restano vivi e potranno essere conosciuti anche attraverso questa nuova esperienza”. L’appuntamento inaugura il programma “Panteschità Estate 2026”. Le prenotazioni possono essere effettuate via WhatsApp al numero 333 3876830, indicando nome, cognome e numero dei partecipanti.