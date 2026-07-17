Marsala ricorda Paolo Borsellino, iniziative il 19 luglio

Marsala si prepara a rendere omaggio a Paolo Borsellino nel 33° anniversario della Strage di via D’Amelio, con una giornata dedicata alla memoria del magistrato che fu Procuratore della Repubblica nella città lilybetana. La Sottosezione Lilibetana dell’Associazione Nazionale Magistrati ha organizzato per sabato 19 luglio un momento di raccoglimento che prenderà il via alle ore 18.15 presso il Museo Borsellino, in piazza Borsellino. Qui magistrati e avvocati, indossando la toga, si ritroveranno per commemorare il giudice nei luoghi in cui ha svolto il proprio incarico di Procuratore di Marsala, rinnovando il ricordo del suo impegno nella lotta alla mafia e del sacrificio compiuto il 19 luglio 1992.

In occasione della ricorrenza, il Museo Borsellino sarà inoltre aperto gratuitamente al pubblico, consentendo ai visitatori di conoscere gli spazi che raccontano il legame tra il magistrato e la città. L’apertura è prevista dalle ore 10 alle 14 e dalle 14.30 alle 17.30. Le iniziative avrebbero dovuto proseguire alle ore 19.30 nel cortile comunale di via Garibaldi con lo spettacolo “Cuntu ca nun torna”, ma è stato rinviato a data da destinarsi, probabilmente a causa del lutto che ha colpito i magistrati e i giudici marsalesi con la morte della dottoressa Annalisa Amato.