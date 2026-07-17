Campobello, bonificata da rifiuti un’area di Triscina: scattano le fototrappole

Il Comune di Campobello di Mazara ha completato le operazioni di pulizia e bonifica della piazzuola situata al confine con Triscina, un’area che negli anni era stata trasformata da alcuni incivili in una vera e propria discarica a cielo aperto. L’intervento rientra nelle attività che l’Amministrazione comunale porta avanti per garantire il decoro urbano e la tutela del territorio, restituendo ai cittadini uno spazio finalmente ripulito e decoroso. Dal Comune arriva però anche un appello al senso civico della popolazione. Mantenere pulita l’area, infatti, richiede la collaborazione di tutti, evitando l’abbandono indiscriminato dei rifiuti e utilizzando esclusivamente i canali autorizzati per il loro corretto smaltimento. Per prevenire nuovi episodi di degrado, l’Amministrazione ha inoltre deciso di rafforzare i controlli installando delle fototrappole nell’area appena bonificata. Il sistema di videosorveglianza consentirà di individuare chi continuerà ad abbandonare illegalmente i rifiuti. I trasgressori, una volta identificati, saranno sanzionati secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di tutelare l’ambiente, contrastare il fenomeno delle discariche abusive e preservare il decoro di una zona che, grazie ai recenti interventi di bonifica, è stata restituita alla collettività.