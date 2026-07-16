Poggioreale il sindaco nomina due nuovi assessori: Francesco Blanda e Marianna Culmone

Il sindaco Carmelo Palermo stamane ha provveduto a nominare i due nuovi assessori; si tratta del dott. Francesco Blanda (avvocato) e della biologa Marianna Culmone. Le deleghe saranno determinate con un successivo provvedimento nei prossimi giorni.

In pochi giorni, dunque, il sindaco ha ricostituito l’esecutivo dopo le dimissioni degli assessori Giovanni Vella e Antonella Caruana.

“Si tratta di due validi professionisti – spiega il sindaco le cui competenze contribuiranno a rendere più efficace l’azione amministrativa. Queste nomine, tra l’altro, consolidano le alleanze politiche e rafforzano la maggioranza di governo”.

Nominato anche il nuovo vice sindaco. Si tratta di Mariano Sancetta, attuale assessore allo sport, turismo, spettacolo, pubblica istruzione, politiche sociali, politiche giovanili e cultura.

Ieri, intanto, si è dimesso il presidente del Consiglio Comunale Sandro Ippolito. Il sindaco commenta: “Ne prendo atto e mi riservo di fare le necessarie considerazioni rispetto alle motivazioni da lui indicate. Sono certo che il consiglio comunale presto potrà provvedere all’elezione del nuovo presidente e continuare a sostenere l’attività della giunta così come è avvenuto fino ad oggi”.