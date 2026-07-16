Morte magistrata Amato, l’ultimo saluto nell’atrio del Tribunale di Marsala

La morte della magistrata Annalisa Amato del Tribunale di Marsala, ha scosso il mondo giuridico lilybetano, profondamente. Una donna ancora nel pieno della sua vita, una stimata professionista, con figli che hanno bisogno delle cure della mamma, che se n’è va via a causa di un brutto male che l’aveva tenuta lontana dalle aule giudiziarie. Nonostante fosse ritornata al lavoro, la malattia si è ripresentata non lasciandole scampo. Domani alle 13.30, presso lo spazio esterno del Tribunale di via del Fante, si terrà l’ultimo saluto alla dottoressa Annalisa Amato. Poi la salma lascerà Marsala per andare a Messina, sua città di origine.

La sindaca Andreana Patti e il presidente Giovanni Maniscalco esprimono il proprio cordoglio per la morte della magistrata Annalisa Amato. Alla sua famiglia, rivolgono sentite condoglianze la Giunta e il Consiglio comunale. Stimata Giudice del Tribunale dí Marsala, ha dedicato tanto impegno anche alle problematiche legate alle Pari Opportunità, offrendo il proprio contributo alle tematiche affrontate dai Centri antiviolenza e dalle Associazioni femminili.