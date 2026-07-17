Verso le elezioni: oggi l’assemblea provinciale del PD trapanese

A un anno dal congresso provinciale, il Partito Democratico della provincia di Trapani torna a riunire la propria comunità politica. L’appuntamento è fissato per oggi pomeriggio, alle ore 17, all’Hotel Crystal di Trapani, dove si svolgerà l’Assemblea provinciale degli iscritti, aperta anche a simpatizzanti e cittadini interessati a partecipare al confronto. L’incontro rappresenta un momento di verifica del percorso compiuto nell’ultimo anno, ma soprattutto un’occasione per delineare le prospettive future del partito. Al centro dell’assemblea ci saranno il confronto tra i circoli, il dialogo con il gruppo dirigente e la volontà di rilanciare il radicamento territoriale attraverso un maggiore coinvolgimento della base.

L’obiettivo dichiarato è quello di ascoltare militanti e amministratori, raccogliere idee e proposte e costruire una strategia condivisa in vista delle sfide politiche che attendono il territorio. Il Partito Democratico punta infatti a rafforzare la propria iniziativa politica facendo leva sulla partecipazione, sull’ascolto e sulla capacità di interpretare le esigenze delle comunità locali. Ma lo sguardo, appare evidente, è già rivolto alle prossime elezioni Amministrative in special modo a quelle di Trapani ed Erice. Marsala, del resto, ormai è cosa fatta.

Le amministrative si avvicinano e il clima politico sta progressivamente entrando nella fase pre-elettorale. Da questo punto di vista, i due schieramenti sembrano muoversi con velocità differenti.

Nel centrodestra il lavoro di costruzione delle alleanze e dell’organizzazione appare già avviato da tempo. I partiti stanno consolidando i rapporti interni, lavorano sulla definizione delle strategie e si preparano ad arrivare all’appuntamento elettorale con una proposta politica strutturata e una macchina organizzativa già in movimento. Nel campo del centrosinistra, invece, il percorso appare ancora in una fase preliminare. L’assemblea del Partito Democratico rappresenta certamente un’occasione importante per fare sintesi ma resta la sensazione che il dibattito sia ancora concentrato soprattutto sulle valutazioni interne e sulla ricerca di un punto di equilibrio.

Particolarmente significativa è la situazione che ruota attorno al sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, dove il confronto politico sembra ancora fermo alla fase dei ragionamenti e delle interlocuzioni, senza che emerga con chiarezza una proposta condivisa o una strategia definita per il futuro del centrosinistra.

Naturalmente, il quadro politico è ancora aperto e i mesi che separano dalle elezioni potranno modificare equilibri, alleanze e candidature. Tuttavia, nella politica il fattore tempo rappresenta spesso un elemento decisivo. Chi riesce a programmare con anticipo candidature, programma e coalizione parte generalmente con un vantaggio competitivo. Per questo motivo l’assemblea del PD provinciale assume un significato che va oltre il semplice momento di confronto interno. Potrebbe rappresentare il primo passo per imprimere un’accelerazione a un campo politico che, almeno fino a oggi, appare ancora impegnato nella riflessione più che nell’organizzazione, mentre gli avversari sembrano già proiettati verso la competizione elettorale. I prossimi mesi diranno se il centrosinistra saprà trasformare questa fase di ascolto in una proposta politica capace di competere con un centrodestra che, almeno sul piano organizzativo, sembra aver già iniziato la propria campagna verso le amministrative di Trapani ed Erice.