Cina seconda al mondo per capacità di energia solare a concentrazione

XINING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alla fine di giugno 2026, la Cina disponeva di 2,1 gigawatt di capacità operativa di energia solare a concentrazione (CSP), classificandosi al secondo posto a livello mondiale, dietro soltanto alla Spagna. Lo ha reso noto ieri il China Electricity Council.

Il Paese contava 24 progetti CSP operativi, mentre altri 26, con una capacità complessiva di 3,2 gigawatt, erano in fase di realizzazione, secondo i dati diffusi durante un forum sull’energia pulita nella provincia nord-occidentale cinese del Qinghai.

Gli impianti CSP utilizzano specchi per concentrare la luce solare e produrre calore, che può essere immagazzinato e utilizzato per generare elettricità quando necessario. La loro produzione stabile e regolabile può aiutare le reti elettriche a gestire le fluttuazioni nella produzione eolica e fotovoltaica.

Il Paese ha sviluppato internamente oltre il 95% delle apparecchiature CSP, mentre i costi medi di costruzione si sono dimezzati nell’ultimo decennio, scendendo a circa 15.000 yuan, pari a circa 2.200 dollari USA, per chilowatt.

La Cina punta ad aumentare la propria capacità installata di CSP a 15 gigawatt entro il 2030.

(ITALPRESS).

– Foto Xinhua –