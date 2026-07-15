Marsala: al via il GREST 2026 nella Parrocchia di contrada Addolorata

È iniziato ieri, per il secondo anno consecutivo, il GREST della Parrocchia Maria SS. Addolorata di Contrada Addolorata, un appuntamento ormai atteso da tanti bambini e dalle loro famiglie. L’iniziativa, in programma fino al 24 luglio si svolgerà ogni mattina dalle ore 8 alle 13, offrendo ai partecipanti giornate ricche di giochi, laboratori, attività educative, momenti di preghiera e condivisione. A rendere possibile questa esperienza è il prezioso impegno del Gruppo Giovani Parrocchiale “San Carlo Acutis”, che con entusiasmo, spirito di servizio e tanta dedizione anima tutte le attività del Grest.

Quest’anno sono 80 i bambini iscritti, accompagnati da 30 animatori, pronti a vivere insieme due settimane all’insegna dell’amicizia, del divertimento e della crescita umana e cristiana. Il Grest rappresenta un’importante occasione di incontro e formazione, dove il gioco diventa uno strumento per trasmettere i valori del Vangelo, favorire la socializzazione e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità parrocchiale. L’augurio della Parrocchia è che queste giornate possano lasciare nel cuore di ogni bambino e di ogni animatore ricordi preziosi, nuove amicizie e la gioia di camminare insieme nella fede.