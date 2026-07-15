Immigrazione, riunione in Prefettura per rivedere il Piano territoriale

Gestione del fenomeno migratorio e percorsi di inclusione dei cittadini di Paesi terzi presenti sul territorio provinciale. Questo il tema della riunione del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione, tenutasi presso la Prefettura di Trapani e convocata al fine di proseguire il confronto tra le istituzioni e i soggetti pubblici e privati impegnati

Nel corso della riunione si è proceduto alla revisione del Piano territoriale degli interventi per la gestione del fenomeno migratorio nella provincia di Trapani, attraverso un’aggiornata ricognizione delle risorse, dei servizi e delle azioni attivate dai diversi soggetti istituzionali e sociali coinvolti. Particolare attenzione è stata dedicata alle progettualità in corso sul territorio in materia di immigrazione, assistenza sanitaria e prevenzione e contrasto dello sfruttamento lavorativo, con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento interistituzionale e favorire una programmazione sempre più integrata ed efficace degli interventi.

Il Consiglio ha rappresentato, altresì, un’importante occasione di restituzione e condivisione dei risultati degli incontri formativi realizzati nei mesi di maggio e giugno nell’ambito del progetto FAMI Capacity Building 250 “IN.TRA. – Interventi di potenziamento della governance dei servizi per l’accoglienza e l’integrazione dei cittadini di Paesi Terzi nella provincia di Trapani”.

All’incontro hanno preso parte i rappresentanti delle Amministrazioni statali, degli enti locali, delle organizzazioni sindacali e datoriali, degli enti del terzo settore e delle organizzazioni operanti nei settori dell’accoglienza, dell’integrazione, della tutela sanitaria e del contrasto allo sfruttamento lavorativo.

L’iniziativa, promossa dalla Prefettura di Trapani, è finalizzata al rafforzamento delle competenze e delle capacità di coordinamento degli attori territoriali coinvolti nei processi di accoglienza e integrazione, attraverso la formazione del personale nelle materie di interesse, al fine di migliorare la conoscenza tecnica a beneficio degli operatori del settore e dell’utenza.