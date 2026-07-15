Danza sportiva trapanese, bronzo tricolore per Diliberto e Puntrello

Importante risultato per la danza sportiva siciliana ai Campionati Italiani FIDESM 2026, andati in scena dal 4 al 12 luglio negli spazi della Fiera di Rimini. La manifestazione, tra le più prestigiose del panorama nazionale, ha richiamato migliaia di atleti provenienti da tutta Italia, superando già dalle prime giornate le 3.000 presenze in pista, oltre a tecnici, dirigenti e accompagnatori. Tra i protagonisti della competizione si sono distinti Antonio Diliberto, di Marsala, ed Elena Puntrello, di Campobello di Mazara. La coppia, già Campione d’Italia nel 2024, ha conquistato uno splendido terzo posto nella disciplina dei 10 Balli Amatori Classe B1, confermando il proprio valore anche in un contesto di altissimo livello.

Antonio Diliberto e Elena Puntrello

Il podio rappresenta un traguardo importante non solo per il prestigio del risultato, ma anche perché consente ai due ballerini di ottenere la promozione nella Classe A, riconoscimento che premia il costante percorso di crescita, l’impegno e i sacrifici affrontati negli anni. Fondamentale anche il contributo della scuola “Dancing for a Dream” di Castelvetrano, fondata e diretta dai campioni del mondo Mario Cecinati e Sara Messina Denaro, che con professionalità e dedizione seguono quotidianamente la preparazione dei propri atleti. Il bronzo conquistato a Rimini permette a Diliberto e Puntrello di portare ancora una volta in alto il nome della Sicilia. Per loro si apre adesso una nuova sfida nella Classe A, con l’obiettivo di continuare a crescere e inseguire nuovi prestigiosi traguardi.