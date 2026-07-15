Acqua potabile a Mazara, Commissione chiede nuove analisi: “Nessun allarme”

Fare chiarezza sulla qualità dell’acqua distribuita in città e rispondere alle preoccupazioni dei cittadini. Con questo obiettivo la terza Commissione consiliare Lavori pubblici ed Urbanistica del Comune di Mazara del Vallo, presieduta dal consigliere Pietro Ferro, ha incontrato il dirigente del Terzo Settore, ing. Irene Licari, e il responsabile del Servizio Idrico, ing. Piero Passalacqua. Nel corso dell’incontro, i tecnici comunali hanno escluso l’esistenza di una situazione di pericolo o di allarme per la potabilità dell’acqua, precisando che la Commissione sarà aggiornata non appena saranno disponibili i risultati delle nuove analisi richieste. La dirigente Licari ha illustrato la nota trasmessa dall’Asp di Trapani il 2 luglio 2026, spiegando che il Comune ha immediatamente dato seguito alle prescrizioni ricevute. In particolare, sono state chiuse le fontanelle in cui era stata riscontrata una maggiore concentrazione batterica ed è stata effettuata una sanificazione della rete attraverso la clorazione.

Alla riunione hanno partecipato anche i consiglieri Dario Scaletta, Brigida Mineo, Giorgio Randazzo, Pietro Marino ed Eleonora Arena. Durante l’incontro sono stati mostrati i risultati delle analisi effettuate nei punti di prelievo alla fonte di erogazione, che hanno evidenziato l’assenza di batteri. La Commissione ha comunque chiesto ulteriori controlli nei punti terminali della rete, in particolare nelle fontanelle oggetto delle rilevazioni dell’Asp, per verificare che il problema sia stato effettivamente risolto. È stato inoltre richiesto un monitoraggio costante della situazione mediante prelievi a campione nei punti più sensibili della condotta idrica cittadina. Non sono mancati momenti di confronto tra i componenti della Commissione, che hanno chiesto chiarimenti in merito alle segnalazioni e ai timori espressi dai cittadini riguardo a un possibile rischio igienico-sanitario. Al termine della seduta, la dirigente e il responsabile del Servizio Idrico hanno ribadito che, allo stato attuale, non esiste alcuna situazione di pericolo o di allarme per la potabilità dell’acqua a Mazara del Vallo, confermando l’impegno a comunicare alla Commissione l’esito delle nuove analisi non appena saranno completate.