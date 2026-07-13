Marsala. Liberi interviene sul chiosco in piazza Mameli: “Non è il luogo adatto” VIDEO

“Esprimo netta contrarietà alla collocazione del chiosco autorizzata dalla nuova amministrazione tra via Sibilla e via Scipione l’Africano, all’interno dell’area della rigenerata di Piazza Mameli (nota come Porta Garibaldi). Non sono contrario al chiosco. È un’attività storica della nostra città e ha tutto il diritto di continuare a lavorare. Sono contrario al luogo in cui si è scelto di collocarlo: Piazza Mameli, uno spazio dal forte valore storico e identitario, appena rigenerato e da poco restituito ai cittadini. Così com’è, con la straordinaria bellezza che riesce oggi ad esprimere, la nuova piazza non è il posto adatto per un chiosco”. Con queste parole l’ex sindaco Massimo Grillo ha esposto sui social il suo punto di vista sulla ricollocazione della struttura, alla luce di un recente provvedimento dell’amministrazione Patti, spiegando anche la posizione della sua Giunta, che attraverso l’assessore Agate aveva comunque dato il nulla osta, pur evidenziando – con un’ulteriore nota – le riserve sul posizionamento del chiosco.

Sulla vicenda, la consigliera del gruppo Liberi Flavia Sammartano ha rilasciato la seguente dichiarazione alla nostra redazione: