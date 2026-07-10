Nuova strategia di brand e identità visiva per il Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Comincia la stagione con i ragazzi di Pippo Inzaghi in ritiro in Val Gardena, ma contestualmente parte anche l’iniziativa del Palermo. Al via, infatti, il nuovo progetto di branding del club che “si evolve con un rinnovato posizionamento strategico e un nuovo sistema di identità visiva: un legame più profondo con la città e la sua potenza espressiva, un attaccamento più intenso e consapevole ai tratti storici, culturali, sociali e sportivi, che rendono Palermo e il Palermo riconoscibili nel panorama sportivo nazionale e internazionale. A partire dal colore rosa, che – sottolinesa una nota della società – da oltre un secolo fa del Palermo un’icona globale. Accendere l’orgoglio della piazza, incarnare l’identità della città ed elevare Palermo FC sul palcoscenico mondiale sono le principali direttrici che hanno guidato il percorso, già negli ultimi anni e ora con maggiore consapevolezza”. Sono quattro gli attributi principali scelti per guidare la strategia identitaria del Palermo attraverso tutte le sue rappresentazioni:

1. “Il concetto di ‘Mosaicò racconta la contaminazione con culture diverse nel corso della storia, e racconta l’apertura della città per chi parte verso il mondo e per chi dal mondo arriva, ogni giorno;

2. Il ‘Rosa/Nerò individua nei contrasti della città e della storia del club la capacità di abbracciare il conflitto per superarlo continuamente e creare sempre nuovo valore;

3. “Fatti per Volare” è l’ambizione che guida il progetto sportivo e societario, ma anche la fame di una città che non smette mai di puntare in alto;

4. ‘L’Appartenenzà è il legame che unisce in una famiglia globale tutti i tifosi rosanero nel mondo e chiunque possa trovare in questi colori una comunità connessa con le proprie radici”.

Un lavoro che “è il frutto di un percorso di ascolto che per oltre un anno ha coinvolto tifosi, dirigenza, calciatori, staff tecnico, storiche leggende della storia rosanero, dipendenti e partner, affiancato da un’approfondita condivisione degli obiettivi di sviluppo del club, nei piani del management e della proprietà”. Dopo una prima anticipazione con “Palermo, troppo non è mai troppo”, il video di lancio della nuova stagione sportiva 2026/2027, alla strategia si affianca “un nuovo sistema di identità visiva che traduce lo spirito di Palermo FC in immagini, colori e forme, a partire da una tipografia inedita: tre famiglie di font sviluppate ad hoc per il club, pensate per intrecciarsi in un sistema ‘a mosaicò e raccontare, anche graficamente, l’incontro tra culture diverse: dalle radici arabo-normanne all’eredità mediterranea. A completare il sistema, una palette colori che propone il rosa e il nero in una nuova chiave e riprende i colori unici della città. Texture distintive e uno stile fotografico autentico completano un sistema pensato per accompagnare il club in ogni sua espressione”.

“Nessun elemento di questo progetto è stato inventato da zero – spiega Gaetano Lombardo, chief marketing & communication del Palermo -. Abbiamo piuttosto provato a svelarlo, come in una scultura, isolando l’essenza della nostra identità: ciò in cui crediamo, ciò per cui combattiamo, ciò che proteggiamo da sempre, anche nei momenti più bui. E se possiamo farlo è perchè attorno ai nostri colori c’è una comunità che questi valori li condivide e li professa, come un destino inevitabile. Il nostro impegno deve quindi essere quello di fissare il più possibile questa consapevolezza e adottare un linguaggio espressivo che la rispetti, specialmente in un’epoca in cui il sovraccarico di parole e immagini tende a disperdere ciò che conta davvero”.

L’intero lavoro di brand, ideato e realizzato dal marketing di Palermo e City Football Group in collaborazione con [Alkemy]+ “rappresenta il punto di partenza di un percorso che accompagnerà il club nei prossimi mesi, con la progressiva applicazione del nuovo sistema a tutti i touchpoint rosanero: dallo stadio ai canali digitali, dal merchandising alle comunicazioni ufficiali”.

– Foto ufficio stampa Palermo Fc –

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