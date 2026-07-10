A Palermo il roadshow “L’Italia che crea. Tra tradizione e innovazione” / Video

PALERMO (ITALPRESS) – Le opportunità offerte dal nuovo sistema europeo di tutela delle produzioni artigianali e industriali legate ai territori sono state al centro di un incontro alla Camera di Commercio di Palermo Enna, dove si è tenuto il roadshow “L’Italia che crea”. Tra tradizione e innovazione”. Un confronto sulle indicazioni geografiche.

L’iniziativa, sostenuta dalla Commissione Europea, dall’EUIPO, dalla Regione Siciliana, dalla Camera di Commercio Palermo Enna, dal Punto Impresa Digitale, nonché dalle principali organizzazioni di rappresentanza del sistema produttivo, ha visto un dialogo aperto tra istituzioni, enti territoriali e associazioni di categoria in tema di nuove opportunità che il sistema europeo di tutela delle produzioni artigianali e industriali legate ai territori può fornire.

Un punto di incontro strategico per una maggiore valorizzazione del Made in Italy e per una sua crescente tutela, come il nuovo quadro normativo europeo prevede per le Indicazioni Geografiche relative ai prodotti artigianali e industriali, e che il presidente della Camera di Commercio di Palermo Enna, Alessandro Albanese, definisce “importante per mettere in evidenza il legame tra produttività e territori, grazie alla tutela della produzione artigianale per una nuova fase di sviluppo”.

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In questo senso, la Regione Siciliana ha riconosciuto il marchio IGP a Ceramica di Caltagirone, il primo nofood a riceverlo in seguito all’istanza presentata dall’Associazione Produttori Ceramica di Caltagirone.

“La Regione vuole continuare a sostenere le imprese mettendo a loro disposizione misure per innovazione e digitalizzazione, il tutto per mettere a terra bandi che hanno avuto una grande risonanza sul territorio”, dichiara Edy Tamajo, assessore delle Attività produttive della Regione Siciliana, per il quale “il mondo degli artigiani è in grado, attraverso le tradizioni, di far rievocare anche la cultura siciliana, che noi – sottolinea – accompagniamo nel percorso di innovazione che rafforza la competitività delle imprese, facendole camminare allo stesso passo di tute le aziende nazionali e internazionali”.

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Il ruolo della nuova regolamentazione europea è rimarcato anche dal sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, che definisce come questa possa “contribuire a una nuova identificazione valoriale del prodotto artigianale e dell’impresa in Sicilia”. “L’ente locale può e deve giocare – afferma il primo cittadino – un ruolo in questo contesto, perché abbiamo il dovere di facilitare il contesto locale, rendendolo idoneo affinché le opportunità che arrivano dalla regolamentazione europea, nazionale e regionale possano trovare nei singoli luoghi un’applicazione utile e proficua per l’ente locale ma anche per la promozione dei flussi turistici”.

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-Foto ufficio stampa Camera di Commercio di Palermo Enna-

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