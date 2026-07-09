La Giunta approva il disegno di legge sul Rendiconto della Regione Siciliana per il 2021

PALERMO (ITALPRESS) – Il governo Schifani, su proposta dell’assessore dell’Economia Alessandro Dagnino, ha dato il via libera al disegno di legge di approvazione del Rendiconto generale della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2021. L’ok al ddl arriva a una settimana di distanza da quello relativo al Rendiconto 2020, confermando il rapido avanzamento delle attività amministrative.

“Proseguiamo con determinazione – dichiara il presidente della Regione, Renato Schifani – nel lavoro di recupero dei ritardi accumulati negli anni passati. L’approvazione del Rendiconto 2021 conferma l’impegno del governo nel riportare ordine e certezza nei conti pubblici. È un percorso fondamentale per rafforzare la credibilità finanziaria della Regione e creare le condizioni per liberare nuove risorse da destinare a investimenti, sviluppo e servizi per i cittadini”.

Gli uffici dell’amministrazione regionale hanno proceduto alla redazione del Rendiconto 2021 tenendo conto degli effetti derivanti dal disegno di legge di approvazione del Rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2020, che ha modificato i saldi finali dell’esercizio di riferimento. Di conseguenza, sono stati aggiornati i corrispondenti valori all’uno gennaio 2021 contenuti nei documenti che compongono il Rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2021, assicurandone la piena coerenza contabile. Il percorso di recupero dei rendiconti proseguirà anche nelle prossime settimane. Non appena la Corte dei conti depositerà le motivazioni del giudizio di parifica relativo al Rendiconto 2022, il governo regionale procederà con la predisposizione e l’approvazione del relativo disegno di legge.

“Stiamo accelerando anche sulla predisposizione del Rendiconto 2022 – aggiunge l’assessore Dagnino – affinché il Parlamento regionale possa esaminare i relativi disegni di legge e consentire lo sblocco di risorse pari a 264 milioni di euro da destinare alla prossima variazione di bilancio. Il ritorno alla normalità nel ciclo dei rendiconti è inoltre un passaggio essenziale per valorizzare l’avanzo di amministrazione in vista della prossima legge di stabilità”.

Il disegno di legge approvato sarà ora trasmesso al Collegio dei revisori dei conti per l’acquisizione del prescritto parere. Successivamente sarà inviato all’Assemblea regionale siciliana per l’esame e l’approvazione definitiva.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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