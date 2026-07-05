A Marsala torna il  “Leo Brugnone d’Oro” che premia lo sport

Si rinnova l’appuntamento con il Premio “Leo Brugnone d’Oro: mercoledì 8 luglio, alle ore 20.30, presso l’anfiteatro dell’Oratorio Salesiano di Marsala, andrà in scena la quarta edizione della manifestazione, in memoria del giovane atleta marsalese scomparso prematuramente il 25 giugno di ventisei anni fa. L’evento, organizzato da Sergio Alagna, presidente della S&A Eventi, nasce nel 2022 per premiare esclusivamente i calciatori tesserati con la Scuola Calcio Cantera Pianto Romano di cui lo stesso Alagna è responsabile tecnico. L’anno successivo, il premio si rinnova dando vita al primo memorial “Leo Brugnone” durante il quale gli organizzatori hanno voluto conferire un riconoscimento alle società e agli atleti che nel corso della stagione avevano conseguito importanti risultati sportivi. Ancora più coinvolgente l’edizione successiva, in cui si sono registrate presenze eccellenti e grande partecipazione. Infine, lo scorso anno, un’edizione che ha segnato una svolta fondamentale e profonda per la manifestazione con il trasferimento nell’emozionante cornice dell’anfiteatro dell’Oratorio Salesiano che non è stato solo un cambio di scena, ma ha amplificato la valenza e il calore di questo appuntamento, trasformandolo in un momento di aggregazione ancora più forte e condiviso. Proprio per questo, sull’onda di quell’energia e di quella grande partecipazione, l’evento torna protagonista nella stessa, splendida location: stesso luogo, stessa immutata passione, ma soprattutto stesso nobile obiettivo.

Il cuore pulsante del “Leo Brugnone d’Oro” rimane infatti il medesimo: onorare il ricordo di una persona speciale, attraverso lo sport, portando avanti i valori della solidarietà e della comunità, cresciuta proprio in questa struttura, tirando calci ad un pallone. A certificare la valenza dell’iniziativa, anche il patrocinio gratuito concesso dall’Amministrazione comunale.

A tracciare il bilancio delle edizioni del premio, il presidente Sergio Alagna, promotore dell’iniziativa nata per omaggiare la memoria del cugino Leo, scomparso tragicamente a soli 17 anni a causa di un incidente: «Il premio nasce per ricordare mio cugino e sono orgoglioso di come questa manifestazione sia cresciuta nel tempo. Nelle prime edizioni l’obiettivo era premiare i giovani atleti che seguo durante l’anno, ma il consenso e la partecipazione registrati ci hanno spinto ad ampliare il progetto, trasformandolo in un appuntamento dedicato a tutta la comunità sportiva. Vogliamo che il ricordo di Leo rimanga vivo nel cuore dei suoi amici e di tutti i marsalesi. La sua allegria, la sua determinazione, la sua voglia di eccellere in campo sono racchiuse in questo Premio e nello slogan coniato per l’occasione: “Gioca, gioca, non ti fermare mai finché puoi”. Anche quest’anno – aggiunge il presidente Alagna– grazie alla disponibilità di don Luigi Colapaj, direttore della Casa Salesiana di Marsala, abbiamo avuto l’opportunità di organizzare l’evento in un luogo profondamente significativo, dove Leo, io e tanti altri ragazzi siamo cresciuti, condividendo esperienze di formazione, amicizia e sport. Nel corso della serata saranno conferiti il “Premio Leo Brugnone d’Oro” alle società sportive e agli atleti che si sono distinti nella stagione 2025/2026, contribuendo a dare prestigio alla città di Marsala, un Premio alla carriera e alcune pergamene di riconoscimento destinate a quanti, con dedizione e passione, promuovono quotidianamente i valori dello sport. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento alla Casa Salesiana per l’ospitalità, all’Amministrazione comunale per il patrocinio concesso, alle società sportive e agli atleti che hanno accolto il nostro invito, a tutti gli ospiti che prenderanno parte alla cerimonia di premiazione, ai media partner Marsala Channel e RMC101 e ai partner commerciali che hanno sostenuto concretamente questa iniziativa L’auspicio – conclude il presidente Alagna– è che questa manifestazione, giunta alla sua quarta edizione, possa istituzionalizzarsi e diventare, ogni anno, un momento di aggregazione, socializzazione e sano divertimento nel ricordo di Leo».

Nel corso della serata, che sarà presentata dal giornalista Dario Piccolo, andranno in scena delle esibizioni di ginnastica artistica e di danza. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti.