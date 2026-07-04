Marsala, pulizia al sottopasso del parcheggio comunale: possibile riapertura…

Torniamo ad occuparci del parcheggio comunale di via Giulio Anca Omodei, al momento solo croce e poca delizia dei marsalesi. Due settimane fa abbiamo segnalato con delle immagini la presenza di una cancellata che divide il piano terra del parcheggio, dal sotterraneo chiuso, per il vero, da molto tempo ed oggetto negli anni di furti. Al Comune di Marsala ci hanno dato diverse informazioni su quello che sarà il parcheggio che sta subendo degli interventi ma poco si sa ancora. Si è sospettato altresì che il sottopassaggio – con un centinaio di posti auto – potesse essere eliminato. Sull’argomento è intervenuto il consigliere di maggioranza Mario Rodriquez che assieme ai dirigenti e l’Amministrazione comunale tutta, ha cercato di capire cosa sta accadendo al parcheggio comunale. “Da questa mattina una squadra di operai comunali sta provvedendo a decespugliare l’erbaccia e e sistemare gli estintori per rendere fruibile finalmente il sottopasso – ci dice Rodriquez -. Ovviamente non si può eliminare il cancello che è stato acquistato dalla precedente Amministrazione per alcune migliaia di euro, al momento risulta difficile”.

Da quanto si evince però, si può arrivare presto ad una soluzione: da quanto apprendiamo da fonti comunali, il cancello verrà aperto la mattina da un dipendente comunale e verrà chiuso la sera. Sugli orari di apertura e chiusura del cancello solo per il sottoparcheggio ancora si dovrà decide. Ma sembra che presto il parcheggio tornerà fruibile per intero.