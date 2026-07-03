Bus precipita in un burrone in Pakistan, almeno 40 morti

ISLAMABAD (PAKISTAN) (ITALPRESS) – Tragedia in Pakistan, dovealmeno 40 persone sono morte dopo che un autobus di linea èprecipitato per una ventina di metri in un burrone nella zonasud-occidentale del Paese. Il mezzo viaggiava da Quetta a Peshawarquando è precipitato nella zona montuosa di Dana Sar. A bordoc’erano diverse donne e bambini. Le cause dell’incidente sono infase di accertamento. Sul posto decine di soccorritori eambulanze, con le operazioni di recupero dei feriti ostacolatedalla natura impervia della zona.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).