Salute per i più fragili, Elemosineria Apostolica e UniCamillus siglano accordo

ROMA (ITALPRESS) – Eccellenza scientifica e servizio agli ultimi caratterizzano la collaborazione tra il Dicastero per il Servizio della Carità del Vaticano e l’Università UniCamillus, che hanno siglato una convenzione triennale per lo svolgimento di attività pratico-formative e tirocini professionalizzanti. L’accordo, firmato dal Prefetto del Dicastero, l’Arcivescovo Monsignor Luis Marìn de San Martìn, e dal Rettore di UniCamillus, Gianni Profita, permetterà di ospitare gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, Fisioterapia e Infermieristica negli ambulatori gestiti dal Dicastero.Al centro del progetto ci sono le persone assistite dall’Elemosineria Apostolica: persone senza dimora, migranti e famiglie in condizioni di estrema marginalità che faticano ad avere accesso alle cure essenziali.Sotto la guida dei tutor clinici del Dicastero e dei tutor accademici di UniCamillus, i futuri professionisti della salute svolgeranno un’attività dal profondo valore umano, partecipando alle attività verso i più fragili: dall’accoglienza e le prime cure mediche, agli interventi odontoiatrici d’emergenza, fino ai trattamenti riabilitativi per alleviare i dolori fisici di chi è costretto a vivere per strada.L’intesa, sottolinea una nota, “rappresenta l’incontro naturale tra la missione di due istituzioni profondamente votate al servizio dell’essere umano e della sua dignità. Da un lato, il Dicastero per il Servizio della Carità, espressione concreta della carità del Santo Padre verso i più poveri; dall’altro, UniCamillus, un Ateneo medico internazionale che educa i propri studenti alla cura globale della persona, con una spiccata attenzione ai contesti umanitari e di emergenza. L’esperienza degli studenti negli ambulatori dall’Elemosineria Apostolica insegnerà loro che la medicina non è solo una scienza, ma un atto di profonda condivisione e solidarietà verso chi soffre ed è invisibile agli occhi del mondo”.La firma di questa convenzione quadro triennale “non rappresenta l’inizio, ma il coronamento istituzionale di un cammino di cooperazione progressivo già avviato tra l’Ateneo e l’Elemosineria Apostolica”, si legge ancora.La collaborazione si è consolidata nel settembre 2023 con un protocollo d’intesa per garantire cure odontoiatriche gratuite ai più bisognosi presso l’Ambulatorio Madre di Misericordia e la Clinica Madonna della Fiducia. A questa iniziativa si è affiancata, nel novembre 2024, l’attivazione del servizio di terapia fisica e riabilitativa gratuita, presidio fondamentale per alleviare le patologie muscoloscheletriche e neurologiche di chi vive in strada.

– foto ufficio stampa UniCamillus –

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