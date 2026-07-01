Gesap ed Enac firmano il Contratto di Programma, 68 milioni di investimenti per l’aeroporto di Palermo

redazione

Gesap ed Enac firmano il Contratto di Programma, 68 milioni di investimenti per l’aeroporto di Palermo

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mercoledì 01 Luglio 2026 - 15:30

ROMA (ITALPRESS) – Firmato, presso la sede del Palazzo dell’Aviazione Civile, a Roma, il Contratto di Programma tra Enac e Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo, per il periodo regolatorio 2024-2027. Riguarda il piano quadriennale dello sviluppo infrastrutturale dello scalo aereo per oltre 68 milioni di euro volto a migliorare la qualità dei servizi, l’innovazione tecnologica e la customer experience; il rafforzamento della sicurezza operativa, oltre ai temi della sostenibilità, al contenimento dell’impatto ambientale e al miglioramento del terminal passeggeri e delle performance operative.

Il contratto è stato sottoscritto dal direttore generale di Enac Alexander D’Orsogna e dall’amministratore delegato di Gesap, Gianfranco Battisti, presente a Roma con il direttore generale Carmelo Scelta.

lla firma, è stato sottolineato, si è arrivati a seguito dell’esito positivo dell’istruttoria tecnica Enac sulla documentazione prodotta dal gestore e della definizione dei nuovi diritti aeroportuali con l’Autorità di regolazione dei trasporti e dopo la delibera approvativa del Consiglio di amministrazione dell’ente del 22 giugno 2026.

Il piano quadriennale degli investimenti dell’aeroporto di Palermo punta a modernizzare lo scalo con interventi su terminal e infrastrutture di volo (40 milioni di euro), ampliando capacità, nuovi gate, aree commerciali ed efficienza energetica. Sono previsti investimenti per la sostenibilità (3 milioni), la sicurezza e la manutenzione (oltre 18 milioni complessivi) e il miglioramento di viabilità e parcheggi (3,4 milioni). L’obiettivo è rendere lo scalo più moderno, sicuro, sostenibile e competitivo a livello internazionale.

“Il contratto di programma non rappresenta soltanto l’approvazione di un piano di investimenti, ma definisce il quadro regolatorio e la stabilità necessaria per accompagnare la crescita dell’aeroporto di Palermo nei prossimi anni – ha dichiarato Battisti – È uno strumento che ci consente di programmare con certezza, attrarre investimenti, accelerare l’innovazione e rafforzare la competitività dello scalo”.

– foto ufficio stampa Gesap –

(ITALPRESS).

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