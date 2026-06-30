Trapani Calcio: il direttore Volume lascia per “rilevanti problemi di salute”

Preoccupanti notizie in casa Trapani Calcio. Ma questa volta non sono strettamente sportive. In un comunicato, la società FC Trapani 1905 rende noto che, a causa di rilevanti problemi di salute, è stato consensualmente risolto il rapporto professionale con il direttore Luigi Volume. “Il Club esprime il più sentito ringraziamento al direttore per la dedizione e la professionalità dimostrate nel corso del suo incarico, augurandogli una pronta e completa guarigione. La Società comunicherà nei prossimi giorni il nominativo del nuovo Direttore Sportivo”, si legge nella nota.