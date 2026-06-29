Eustaquio-gol al 92°, il Canada batte il Sudafrica e vola agli ottavi

LOS ANGELES (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il Canada fa festa in pieno recupero, battendo per 1-0 il Sudafrica e qualificandosi agli ottavi di finale dei Mondiali per la prima volta nella sua storia. E’ Eustaquio a mandare in delirio i suoi compagni, grazie a un jolly pescato a pochi istanti dai tempi supplementari. Dopo sei minuti, Mokoena ci prova dalla lunga distanza con un destro non irresistibile, parato con qualche affanno da Crèpeau. Al 22′, Cornelius si divora il possibile vantaggio quando si trova tutto solo davanti a Williams ma incorna centralmente, graziando il portiere avversario e vanificando un buon assist da calcio piazzato di Millar. Al 44′ succede di tutto nell’area sudafricana, con Modiba che salva miracolosamente sulla linea un colpo di testa di Bombito. Sulla respinta, Williams è decisivo in uscita su un destro a botta sicura di Buchanan. In pieno recupero, scattano le proteste degli uomini di Marsch per un possibile rigore non concesso per un presunto fallo su Laryea. Si va al riposo a reti inviolate.

La prima grande occasione della ripresa arriva al 20′ ed è per i nordamericani. Oluwaseyi viene lanciato a rete, resiste al ritorno di un difensore e conclude con il mancino, con Williams ancora bravo in uscita e aiutato dal provvidenziale ritorno in difesa di Mbokazi, che spazza e impedisce a Jonathan David di ribadire in gol a porta vuota. Alla mezz’ora fa il suo ingresso in campo Davies, che esordisce così nella competizione. Poco dopo, il neo entrato Promise David conclude con un destro dalla distanza che esce a lato alla destra di Williams. Al 32′ è proprio Davies a provare un mancino da posizione defilata ma Williams respinge a mani aperte. La partita sembra indirizzata verso i supplementari, ma in pieno recupero sono i canadesi a sbloccare il match. La difesa respinge corto un cross di Shaffelburg e la palla viene raccolta da Eustaquio che indovina un destro nell’angolino che vale l’1-0 finale. Al triplice fischio dell’arbitro, scatta la festa per i ragazzi di Marsch. Agli ottavi il Canada sfiderà la vincente di Olanda-Marocco.

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