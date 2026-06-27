Terremoto in Venezuela, sale a due il numero delle vittime di origini siciliane: morta la donna originaria del Palermitano

PALERMO (ITALPRESS) – È morta Francesca Mannina, una donna siciliana che risultava dispersa dopo il terribile terremoto in Venezuela del 25 giugno. La donna era originaria di Balestrate, in provincia di Palermo. A dare la notizia con un post su Facebook è lo zio di Francesca Mannina, Davide Emma, che scrive: “Addio, nipotina dal cuore immenso. Sempre pronta a incoraggiare, a donare speranza e ad augurare il bene. Riuscivi sempre a strapparci un sorriso. Ora il terremoto ti ha portata via e il dolore che hai lasciato è indescrivibile. Ma vivrai per sempre nel mio cuore, nel luogo in cui nemmeno la morte potrà mai raggiungerti. Un grazie di cuore a tutti coloro che ci sono stati vicini e che fino all’ultimo si sono uniti alla nostra speranza di poterti ritrovare indenne”.

IERI IL RITROVAMENTO DEL CORPO DI GIUSEPPE COLAIANNI

Era invece originario di Calascibetta, nell’Ennese, Giuseppe Colaianni, 55 anni. L’uomo dopo la prima scossa è riuscito a portare in salvo la moglie, ma poi è stato travolto dalla macerie. “La tragedia che ha colpito Giuseppe Colaianni addolora profondamente tutta la Sicilia. Un nostro conterraneo che ha compiuto un gesto di straordinario coraggio e amore, mettendo in salvo la moglie durante il terremoto che ha devastato il Venezuela”. Così su Facebook il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. “Alla sua famiglia, alla comunità di Calascibetta e a tutti i suoi cari rivolgo il più sincero cordoglio del governo regionale e mio personale. La Sicilia si stringe con affetto attorno a loro in questo momento di grande dolore”, conclude Schifani.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).