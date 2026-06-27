Nel Trapanese i Carabinieri al centro dell’esame di 3^ media di due studenti

TRAPANI (ITALPRESS) – La cultura della legalità e l’affetto per le istituzioni mettono radici profonde tra i banchi di scuola. Ne è un esempio l’esame di terza media di due giovani studenti di Marsala e Mazara del Vallo che hanno scelto di dedicare la propria tesina conclusiva interamente all’Arma dei Carabinieri.

Nel corso della sua esposizione Elena, la studentessa marsalese, ha affrontato “un percorso multidisciplinare articolato e maturo, capace di toccare trasversalmente diverse materie, unendo storia, letteratura, scienza ed educazione civica sotto il comune denominatore del servizio e della legalità, spaziando da “Il giorno della civetta” di Leonardo Sciascia al commovente ricordo del Vice Brigadiere Salvo D’Acquisto, passando per le moderne tecniche di investigazione della criminalistica forense, con particolare attenzione all’analisi del DNA e al rilevamento delle impronte digitali da parte dei reparti specializzati dell’Arma – spiegano i Carabinieri in una nota -. Particolarmente toccante, inoltre, è stato il momento in cui la giovane candidata ha lumeggiato la figura e il sacrificio del Maresciallo Capo Silvio Mirarchi, Medaglia d’Oro al Valor Civile alla memoria, a cui l’istituto scolastico è orgogliosamente intitolato, dimostrando un profondo senso di appartenenza al proprio territorio e alla sua storia recente”.

Per testimoniare la vicinanza dell’istituzione alle nuove generazioni e premiare l’impegno e la sensibilità della studentessa, alla seduta d’esame hanno presenziato il Comandante della Compagnia e il Comandante della Stazione Carabinieri di Marsala. I militari si sono uniti alla commozione e all’orgoglio dei genitori e della sorella di Elena, presenti in aula. Anche a Mazara del Vallo, il giovane Giuseppe, studente dell’I.C.S. Boscarino – Castiglione, ha incentrato la conclusione del suo percorso alla scuola secondaria di primo grado con una tesina sull’Arma dei Carabinieri.

L’articolazione e il collegamento tra le varie materie ha evidenziato “l’ottimo lavoro preparato con cura dall’alunno che ha spaziato dalla storia dell’Arma alla genetica forense, dalla dattiloscopia e il metodo scientifico dei RIS alla banda musicale e l’inno “La Fedelissima”, passando per la giustizia tra Calvino, Levi e Sciascia”, sottolineano i Carabinieri. Al termine della discussione, congratulandosi “per l’eccellente lavoro svolto”, i Comandanti delle due Compagnie hanno fatto dono ai due studenti del prestigioso Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri.

– Foto ufficio stampa Carabinieri –

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