Disabilità, Locatelli “ExpoAid 2026 successo straordinario, il cammino continua”

RIMINI (ITALPRESS) – “Si è concluso con una straordinaria partecipazione ExpoAid 2026 – “io, Persona di valore”. Nella tre giorni di Rimini più di 6000 partecipanti di cui almeno 1800 persone con disabilità, oltre 50 seminari, 250 associazioni coinvolte, 140 stand, 50 ore di attività laboratoriali, ma soprattutto la volontà di guardare al futuro con la consapevolezza che il cammino iniziato continua con sempre più coraggio e determinazione”. Così il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli nel corso della cerimonia di chiusura di ExpoAid 2026, il più grande evento nazionale istituzionale che ha coinvolto persone, famiglie, professionisti e il mondo del Terzo settore e dell’associazionismo italiano che si occupa di disabilità.“ExpoAid ha dimostrato quanto il nostro Paese sia pronto a raccogliere la sfida di una società sempre più attenta, inclusiva e che sta già cambiando – ha sottolineato -. In un tempo in cui il dialogo avviene spesso a distanza, abbiamo voluto creare una piattaforma non virtuale che ha consentito di confrontarsi, ascoltare testimonianze, esperienze e scambiare buone pratiche che hanno visto protagoniste le persone con disabilità, le loro famiglie, gli enti del Terzo settore, le istituzioni, il mondo dell’impresa e dell’innovazione”.Gli oltre 50 seminari hanno acceso focus su temi fondamentali quali lavoro, autonomia e vita indipendente, sport, malattie rare, Progetto di vita, nuove tecnologie, emergenze.I laboratori di lavorazione della stoffa, costruzione di strumenti musicali e preparazione di biscotti e piadine hanno coinvolto direttamente ragazzi con disabilità che sono stati gli insegnanti di tecniche e metodologie per tutti gli iscritti al corso.Al Palacongressi la ristorazione è stata interamente gestita da 30 associazioni provenienti da tutta Italia, con il supporto della Federazione Italiana Cuochi, e in particolare del Dipartimento Solidarietà e Emergenza.L’anfiteatro del Palacongressi ha ospitato la rassegna di Expo Film Festival con proiezioni dedicate al mondo del cinema tra cortometraggi e video e uno spazio dedicato agli artisti che esprimono il loro talento attraverso la pittura, mentre all’esterno è stata allestita la Via dello sport con la presenza di 35 associazioni, 16 attività dimostrative e vari tornei, la possibilità di provare discipline come arrampicata, scherma, yoga, danza, vela, pesca e molto altro.Grazie alla collaborazione con Ausl Romagna, è stata attiva una rete sociosanitaria strutturata, con punto di primo intervento, assistenza per protesi e ausili e supporto tecnico per eventuali necessità, inclusa la manutenzione delle carrozzine. Nell’ambito di questa rete c’è stato anche “Lo spazio degli amici”, dedicato ad attività di intrattenimento e momenti di socialità, che ha ospitato 58 persone con disabilità. “E poi due serate di Expo sotto le Stelle – ha raccontato il ministro – con l’esibizione dal vivo di band inclusive e cantanti, mercatini, truck food e altri bellissimi eventi: la danza paralimpica, la mototerapia, la sfilata di moda inclusiva in spiaggia e il sorvolo del Wefly Team che ha lasciato nel cielo tante emozioni oltre ai colori di ExpoAid”.“Desidero ringraziare tutte le associazioni, gli operatori, i volontari, gli espositori, gli enti locali, le istituzioni coinvolte e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento. In particolare, grazie alle persone con disabilità che, con il loro entusiasmo, le loro competenze e la loro partecipazione attiva, hanno dato il vero significato a queste giornate. Il cammino che abbiamo iniziato insieme per cambiare la prospettiva prosegue, siamo pronti a continuare e ad affrontarlo con una forza sempre più determinata, investendo sul valore di ogni Persona, e senza lasciare indietro nessuno”, ha concluso Locatelli.

– Foto ufficio stampa ministro per le Disabilità –

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