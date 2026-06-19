Maturità 2026, le tracce della seconda prova scritta

Alle 8.30 inizia la seconda prova scritta dell’esame di Maturità 2026. Dopo il tema di Italiano, per gli oltre 527mila maturandi è il giorno del secondo scritto, incentrato sulle materie caratterizzanti ciascun indirizzo di studi. Le materie sorteggiate per la seconda prova di quest’anno sono il Latino per il Liceo Classico e Matematica per il Liceo Scientifico, Scienze umane al Liceo delle Scienze umane, Discipline turistiche e aziendali per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo “Turismo”; Progettazione, costruzioni e impianti per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”, oltre a economia aziendale per gli Istituti tecnici del settore economico e Lingua straniera principale per il Linguistico, ecc. Per la seconda prova serve un documento valido e penne nere. I fogli sono forniti dalla commissione, vietato portare carta propria. Al Liceo Classico si può usare il dizionario di latino, allo Scientifico, la calcolatrice, al Linguistico, dizionario bilingue. Sì a orologi analogici/digitali, no a smartwatch e dispositivi elettronici che verranno ritirati dagli insegnanti. Consentite invece borracce e piccoli snack.

Prime indiscrezioni

Secondo le prime indiscrezioni l’autore protagonista della versione di latino al liceo Classico è Quintiliano con l’opera “Institutio Oratoria”, la musica come fondamento della formazione del perfetto oratore.