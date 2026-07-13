Misiliscemi: vasto incendio vicino ad un impianto fotovoltaico

Un incendio è divampato oggi nel territorio comunale di Misiliscemi. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.
Sul posto stanno operando due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Trapani, supportate da una squadra del distaccamento di Salemi e dal personale DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento), che coordina gli interventi antincendio.
A supporto delle squadre di terra sta intervenendo anche un elicottero antincendio, impegnato da un’ora in lanci d’acqua per contenere il fronte delle fiamme ed evitare che il rogo possa propagarsi ad abitazioni vicine.
Al momento non si registrano feriti né risultano coinvolte abitazioni. Particolare attenzione è rivolta alla presenza dell’impianto fotovoltaico, che si trova nelle immediate vicinanze dell’area interessata dall’incendio.