Ballottaggi, ad Agrigento Sodano verso la vittoria: “Grande emozione”. Affluenza in calo

PALERMO (ITALPRESS) – Urne chiuse in Sicilia per il secondo giorno del turno di ballottaggio in tre Comuni: Agrigento, Bronte e Ispica. Si è votato dalle 7 alle 15, ora lo spoglio dei voti.

Michele Sodano si appresta a diventare il nuovo sindaco di Agrigento. Quando sono state scrutinate 17 sezioni su 57, il candidato del centrosinistra tocca il 70,89% delle preferenze rispetto allo sfidante al ballottaggio Gerlando Alonge del centrodestra, che al momento si ferma al 29,11%. “E’ una grande emozione, si aggiunge la responsabilità di guidare la città, affinchè si possa risollevare e sono certo che sarà un’operazione, un’avventura che faremo insieme come agrigentini. Non possiamo più vedere questa città ridotta così. E’ il momento di cominciare a sognare e di lavorare per un sogno”, ha detto Sodano, parlando già da sindaco.

L’affluenza alle ore 15 ad Agrigento è del 41,03%, in calo rispetto al 59,19% del primo turno (-18,16). Affluenza in calo anche a Bronte, nel Catanese, dove si è recato alle urne il 55,19% dei votanti, in calo rispetto al 61,55% del primo turno (-6,36%); ed a Ispica, nel Ragusano, dove si è recato alle urne il 51,30% dei votanti, in calo rispetto al 62,25% del primo turno (-10,95%).

– foto IPA Agency –

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