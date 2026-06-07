Furti in libreria durante i domiciliari, arrestato un 27enne a Modica

MODICA (RAGUSA) (ITALPRESS) – Un 27enne di Modica è stato arrestato dai Carabinieri in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere con l’accusa di aver commesso due furti all’interno di altrettante librerie cittadine mentre si trovava agli arresti domiciliari. Le indagini, coordinate dalla Procura di Ragusa, sono state sviluppate attraverso testimonianze e analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, consentendo di ricostruire un modus operandi analogo nei due episodi. Secondo gli investigatori, il giovane avrebbe effettuato preventivi sopralluoghi negli esercizi commerciali per poi tornare alcuni giorni dopo e, con vari pretesti, distrarre le commesse inducendole ad allontanarsi dalla cassa.

Approfittando della situazione, si sarebbe impossessato del denaro custodito nei portafogli delle dipendenti: circa 100 euro nel primo caso e quasi 1.000 euro nel secondo. A rendere più grave la sua posizione è il fatto che i furti sarebbero stati commessi mentre era già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per precedenti reati analoghi. Gli elementi raccolti dai Carabinieri della Stazione di Modica hanno portato la Corte d’Appello di Catania a sostituire la misura cautelare con la custodia in carcere. Il provvedimento è stato eseguito con il supporto del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica. Il 27enne era già stato condannato a due anni e otto mesi di reclusione e a una multa di 670 euro per precedenti furti.

– Foto di repertorio IPA Agency –

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