Premio “Legalità fiscale” della Camera Avvocati Tributaristi di Palermo, Cannella “Iniziativa che promuove rispetto delle regole”

PALERMO (ITALPRESS) – La Camera Avvocati Tributaristi di Palermo, al fine della diffusione e affermazione di una cultura della legalità e della equità in materia tributaria, ha istituito nel 2024 con il Patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, del Comune di Palermo, dell’Associazione Magistrati Tributari Sicilia, del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Palermo, dell’ANFI, dell’Uncat della, della Fondazione Sicilia, dell’IRFIS di Assoimpresa e del Centro Studi Paolo Giaccone (Media partner TGR, Italpress, Giornale di Sicilia, Il Moderatore), un premio “Legalità fiscale” destinato (annualmente) a personalità che in tale ambito si sono particolarmente distinte per il loro impegno professionale, sia nel settore pubblico che privato. Il premio prevede una Sezione generale per operatori dello scenario tributario ( appartenenti all’Amministrazione finanziaria, Professionisti, Docenti, Giudici tributari, etc..) ed una Sezione Speciale riservata a un giovani avvocati ( tra quelli abilitati nell’ultima sessione di esami della Corte di Appello di Palermo) scelti sulla base di una selezione volta a premiare il migliore elaborato sul tema che per questa sezione “tema “Equità fiscale e riforma tributaria”.

“Con questa iniziativa vogliamo favorire una coscienza ed una consapevolezza dell’importanza della contribuzione fiscale, che costituisce la base finanziaria indispensabile, imprescindibile per la vita e lo sviluppo di ogni collettività, dalla più piccola, locale, a quella statuale fino a quella globale, e che abbiano voluto esprimere anche simbolicamente nella locandina con l’immagine rappresentativa di questo Premio. Un coscienza che va stimolata e favorita in particolar modo nei confronti dei giovani con una azione di informazione e sensibilizzazione da svolgere principalmente nelle scuole e nelle università” dicono gli organizzatori. Sul tema della contribuzione fiscale si è espresso molto significativamente Papa Francesco nel Discorso alla Delegazione dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2022 affermando che “la tassazione è segno di legalità e di giustizia” ma anche che “Il fisco, quando è giusto, è in funzione del bene comune” che si può perseguire facendo crescere una cultura che “prenda sul serio la destinazione universale dei beni, che è il primo fine dei beni”. E’, quindi, fondamentale la trasparenza nella gestione dell’attività impositiva e nella gestione del denaro che “forma” le persone a essere più motivate nel pagare i tributi (compliance), soprattutto se la raccolta fiscale contribuisce a superare le disuguaglianze, a fare investimenti perché ci sia più lavoro, a garantire una buona sanità e l’istruzione per tutti, a creare infrastrutture che facilitino la vita sociale e l’economia. Da qui, dunque, l’importanza di una formazione adeguata dei giovani fondata su una cultura della contribuzione ispirata da questi principi.

Nel corso dell’evento, il Sottosegretario di Stato alla Cultura Pietro Cannella ha voluto inviare il suo messaggio: “Desidero far giungere il mio messaggio di vicinanza e apprezzamento per un’iniziativa che contribuisce in modo concreto a promuovere la cultura della responsabilità fiscale e il rispetto delle regole che presiedono alla convivenza civile. La consapevolezza del valore della contribuzione e del corretto adempimento degli obblighi tributari rappresenta infatti un presupposto essenziale per il funzionamento delle istituzioni e per la realizzazione dei principi di equità e solidarietà sui quali si fonda la nostra comunità nazionale. Per questo l’impegno della Camera degli Avvocati Tributaristi di Palermo nel promuovere questa iniziativa, che coinvolge anche i più giovani, nella convinzione che il senso della legalità e della partecipazione responsabile alla vita pubblica possano consolidarsi fin dai percorsi formativi, assume particolare rilievo. Desidero rivolgere il mio plauso al Vice Ministro Leo, insignito del Premio Legalità Fiscale 2026, e ai giovani avvocati del distretto della Corte d’Appello di Palermo che si sono distinti per i loro elaborati dedicati al tema “Equità fiscale e riforma tributaria”. Nel ringraziare per il gradito invito, rinnovo ai premiati le mie più vive congratulazioni e auguro pieno successo a questa importante iniziativa”.

– foto IPA Agency –

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