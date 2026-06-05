Venerdì in rosso nel Principato, le Ferrari dominano le libere

MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) –ai primi due posti in entrambe le sessioni di libere. Al mattino è il padrone di casa a far segnare il miglior tempo in 1’13’978, rifilando 226 millesimi al compagno di box, ma nelle FP2 sale in cattedra il sette volte campione del mondo, che ferma il cronometro a 1’13″026 precedendo Leclerc di 0″111.

Terzo incomodo Max Verstappen, terzo sia nelle prime che nelle seconde libere: sarà alla fine di 0″168 il suo ritardo da Hamilton. A seguire le due Mercedes, con George Russell (+0″379) che precede il leader del Mondiale Andrea Kimi Antonelli (+0″503). In difficoltà le McLaren: rispettivamente sesto e ottavo al mattino, Lando Norris, a causa di problemi sulla sua monoposto, si ferma in diciannovesima posizione mentre Oscar Piastri non va oltre il settimo riscontro.

I MIGLIORI TEMPI DELLE PROVE LIBERE

1a sessione

1. Charles Leclerc (MON) Ferrari 1’13’978

2. Lewis Hamilton (GBR) Ferrari 1’14″204

3. Max Verstappen (NED) Red Bull 1’14″491

4. Andrea Kimi Antonelli (ITA) Mercedes 1’14″537

5. George Russell (GBR) Mercedes 1’14″983

6. Lando Norris (GBR) McLaren 1’15″291

7. Nico Hulkenberg (GER) Audi 1’15″343

8. Oscar Piastri (AUS) McLaren 1’15″565

9. Gabriel Bortoleto (BRA) Audi 1’15″750

10. Pierre Gasly (FRA) Alpine 1’15″828

2a sessione

1. Lewis Hamilton (GBR) Ferrari 1’13″026

2. Charles Leclerc (MON) Ferrari 1’13″137

3. Max Verstappen (NED) Red Bull 1’13″194

4. George Russell (GBR) Mercedes 1’13″405

5. Andrea Kimi Antonelli (ITA) Mercedes 1’13″529

6. Isack Hadjar (FRA) Red Bull 1’14″087

7. Oscar Piastri (AUS) McLaren 1’14″088

8. Nico Hulkenberg (GER) Audi 1’14″094

9. Gabriel Bortoleto (BRA) Audi 1’14″359

10. Oliver Bearman (GBR) Haas 1’14″456

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).