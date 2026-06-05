LUP presenta un libro sul ruolo strategico della Sicilia nel Mediterraneo

PALERMO (ITALPRESS) – Il ruolo strategico della Sicilia nello sviluppo degli scambi economici e sociali dei paesi e delle imprese del Bacino del Mediterraneo. È questo il tema al centro del Book Event organizzato dalla LUP (Libera Università della Politica), fondata da Padre Ennio Pintacuda, che si è tenuto alla Sala ONU del Teatro Massimo di Palermo.

L’incontro è stato dedicato alla presentazione del volume omonimo, nato da un progetto editoriale del professor Sergio Pausig e curato dai professori Giovanni Battista Dagnino e Pietro Luigi Matta. L’evento è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Palermo, la Fondazione Teatro Massimo e l’Università LUMSA, e ha ottenuto il patrocinio del Corpo Consolare di Palermo, del Distretto Rotary 2110 Sicilia Malta e del Club ZONTA Palermo Triscele. Durante i lavori, il Segretario Generale della LUP, Giacomo Greco, ha proiettato un filmato in memoria della visione di Padre Pintacuda.

All’incontro, moderato dal vicedirettore nazionale della Tgr Rai Roberto Gueli, hanno portato i loro saluti il sindaco Roberto Lagalla, il sovrintendente Marco Betta, il presidente della LUP Michelangelo Salamone, il direttore del Dipartimento di Giurisprudenza della Lumsa Giampaolo Frezza, il governatore del Rotary Sergio Malizia e il decano del Corpo Consolare Antonio Di Fresco. Al dibattito sono intervenuti Adelfio Elio Cardinale, Toti Amato, Rita Cedrini, Pasquale Hamel e Letizia Lo Presti.

– Foto ufficio stampa LUP –

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