Tentato femminicidio nel Catanese, donna picchiata nella notte dal compagno a Misterbianco: è in gravissime condizioni

MISTERBIANCO (CATANIA) (ITALPRESS) – Tentato femminicidio nella notte appena trascorsa nella frazione Belsito a Misterbianco, nel Catanese. Un uomo avrebbe colpito in maniera molto forte alla testa la propria compagna, che è rimasta ferita. I Carabinieri della locale Tenenza di Misterbianco avrebbero fermato l’uomo dopo la segnalazione. La donna è attualmente ricoverata nel Reparto di Rianimazione dell’ospedale Garibaldi Centro dopo essere stata operata dai neurochirurghi alla testa e le sue condizioni al momento sono gravissime.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).