Cina, al via una campagna per promuovere la collaborazione tra imprese

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le autorità cinesi hanno inaugurato una campagna di integrazione e matchmaking tra imprese di ogni dimensione, secondo una nota ufficiale diffusa mercoledì.

Denominata “100 eventi per 10.000 imprese” 2026, la campagna punta ad ampliare i canali di scambio e matchmaking tra grandi imprese e piccole e medie imprese (PMI), secondo la nota.

L’iniziativa riunirà risorse provenienti da fornitori di servizi per la proprietà intellettuale, università, istituti di ricerca e organizzazioni finanziarie, con l’obiettivo di creare una piattaforma completa che consenta alle imprese di intrattenere scambi, mettere in mostra i rispettivi punti di forza, accedere ai servizi e concludere accordi di cooperazione. L’obiettivo è aiutare un maggior numero di PMI a integrarsi nelle catene dell’innovazione, così come nelle catene industriali e di approvvigionamento delle grandi aziende, e favorire un ecosistema dell’innovazione collaborativo, efficiente, ben integrato e fluido per imprese di ogni dimensione.

Nell’ambito della campagna si terranno diversi eventi tematici, tra cui sessioni speciali di matchmaking per settori chiave come robotica, server e terminal di intelligenza artificiale.

La campagna è organizzata congiuntamente dal ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione, dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma, dalla Commissione per la supervisione e l’amministrazione degli asset statali del Consiglio di Stato, dall’Amministrazione nazionale per la proprietà intellettuale e dalla Federazione nazionale dell’industria e del commercio della Cina.

Le autorità competenti sono chiamate a migliorare i meccanismi di coordinamento interdipartimentale e a raccogliere in anticipo le esigenze delle grandi imprese, in modo da individuare una corrispondenza precisa tra gli operatori di mercato, ha aggiunto la nota.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-