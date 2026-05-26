L’Argentina tira un sospiro di sollievo, Messi giocherà il suo sesto Mondiale

ROMA (ITALPRESS) –. Uscito dal campo tenendosi la parte posteriore della coscia sinistra al 73′ del match dila quasi 39enne stella delli si è sottoposta agli accertamenti di rito che non hanno evidenziato problematiche particolari.

“Dopo ulteriori esami medici effettuati, la diagnosi preliminare indica una lesione da sovraccarico associata ad affaticamento muscolare al bicipite femorale sinistro – si legge in un comunicato stampa diffuso dallo staff medico della franchigia della Florida – Il suo ritorno all’attività fisica dipenderà dall’evoluzione delle sue condizioni cliniche e funzionali”. Nessun accenno, dunque, ad uno strappo muscolare o ad altri infortuni gravi, che avrebbero rappresentato un duro colpo per i campioni del mondo in carica guidati in panchina da Lionel Scaloni.

Lo stesso allenatore dell’Inter Miami, Guillermo Hoyos, aveva a caldo minimizzato il problema dopo la partita vinta 6-4 dai suoi, affermando che Messi sembrava stanco per aver giocato su un campo “pesante”. L’ex attaccante di Barcellona e Psg ha gestito con attenzione il suo carico di lavoro da quando è arrivato a Miami nel 2023, con lo staff tecnico che lo ha regolarmente fatto riposare durante i periodi particolarmente intensi del calendario.

Negli ultimi anni ha trascorso diversi periodi ai margini del campo a causa di problemi ai muscoli posteriori della coscia, che lo hanno costretto a saltare all’inizio di questa stagione parte della preparazione pre-campionato.

Messi è quindi pronto a giocare la sua sesta Coppa del Mondo con l’Albiceleste, che affronterà l’Algeria (17 giugno), l’Austria (22) e la Giordania (28) nel Gruppo J della rassegna iridata che si terrà tra Stati Uniti, Messico e Canada.

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