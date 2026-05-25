Incendio a Catania, vasto rogo nella zona della Timpa di Leucatia

CATANIA (ITALPRESS) – Incendio sopra il quartiere Canalicchio, nella zona della Timpa Leucatia a Catania. Le fiamme si stanno propagando verso la Villa Papale lambendo anche le abitazioni del confinante comune di Sant’Agata Li Battiati e un distributore di benzina, ma anche verso est, verso via Tito Manlio Manzella, nel quartiere Canalicchio. Nessuna causa è esclusa riguardo a questo rogo e i Vigili del Fuoco hanno inviato i loro rinforzi con due autobotti. Sul posto anche i sanitari del 118 e la Protezione Civile.

Per fronteggiare il vasto incendio stanno operando 4 squadre di Vigili del Fuoco, tra personale permanente e volontario, oltre a diversi mezzi di supporto come due autobotti e il “Drago 142” del Reparto Volo VVF di Catania, impiegato come supporto operativo considerata l’impossibilità di effettuare lanci dall’alto a causa della presenza di tralicci e abitazioni civili limitrofe. Sul posto sono stati inviati anche mezzi del Corpo Forestale della Regione Siciliana. Presenti anche militari dell’Arma dei Carabinieri, personale della Polizia di Stato e della Polizia Locale, oltre che sanitari del Servizio 118.

– foto ufficio stampa Vigili del Fuoco –

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